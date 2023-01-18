Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США виділяють $125 млн на ремонт енергосистеми України

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 19:51
Джо Байден, фото Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена скерує 125 мільйонів доларів на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це в середу заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Серед іншого, кошти будуть спрямовані на закупівлю резервного живлення для систем водопостачання та централізованого теплопостачання Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого енергетичного обладнання.

У USAID уточнили, що 125 мільйонів доларів будуть виділені в межах додаткового фінансування України, схваленого Конгресом у грудні 2022 року.

Як відомо, з жовтня 2022 року Росія посилила удари по українській електромережі та інших об'єктах критичної інфраструктури, що призвело до дефіциту в енергосистемі України та масових відключень світла.

Попередня допомога USAID, надана після вторгнення Росії в Україну в лютому, передбачала надання 1415 генераторів для підтримки тепла та світла в школах, лікарнях та інших об'єктах по всій Україні.

Також Агентство США з міжнародного розвитку інвестувало 55 мільйонів доларів в інфраструктуру теплопостачання в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в середині грудня Сполучені Штати відправили Україні першу частину свого енергетичного обладнання вартістю близько 13 мільйонів доларів, щоб підтримати енергетичну інфраструктуру країни після нападу зі сторони Росії.

Теми: СШАенергетика
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Угорщина заблокувала виділення Україні 500 млн євро військової допомоги ЄС – ЗМІ

У Раду подали проєкт закону, що забороняє діяльність церков, якими дистанційно керують з Росії

Новий глава МЗС Ізраїлю планує відвідати Україну – ЗМІ 

"Талліннська декларація": 9 країн Європи пообіцяли безпрецедентну військову допомогу Україні

Іран не визнає анексію захоплених Росією українських регіонів – глава МЗС

"Сущий біс Епіфаній" і "владні Іроди": щодо намісника Києво-Печерської лаври відкрили провадження

Усі новини...
США
США готують один із найбільших пакетів військової допомоги Україні: без танків – CNN
Путін розповів своїм робітникам, що вони виробляють ракет більше, ніж США
США постачають Україні боєприпаси зі складів в Ізраїлі – NYT
Останні новини
23:03
"Все життя попереду…мало бути". Історії вбитих російською ракетою дітей у багатоповерхівці Дніпра
22:59
Зеленський зібрав Ставку, йому доповів командувач "найбільш гарячого" напрямку
22:48
Гендиректор "Yasno": Може здаватися, що світла немає і платити не треба – це не так
22:30
Вучич заявив, що Сербія втратила "запал" щодо членства в ЄС
22:21
"Залишаємось у графіках": чого чекати зі світлом Києву й Дніпропетровщині 20 січня 
22:17
Подалі від російської: у Киргизстані підтримали перше читання закону про держмову
22:05
Що таке травма свідка та як пережити трагічні події – пояснює психолог
21:57
В МЗС Угорщини обурились нібито утисками угорців на Закарпатті
21:48
Зеленський мав збирати Ставку у день падіння гелікоптера з керівництвом МВС
21:46
Економічні новини 19 січня: підозра Коболєву через премію, Естонія запускає власну "Дію"
Усі новини...