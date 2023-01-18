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США выделяют $125 млн на ремонт энергосистемы Украины

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 19:51
Джо Байден, фото Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена направит 125 миллионов долларов на электрические компоненты и другие материалы, которые помогут ремонтным бригадам в Украине устранять последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом в среду заявила руководительница Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Среди прочего, средства будут направлены на закупку резервного питания для систем водоснабжения и централизованного теплоснабжения Киева. Финансирование также поможет пополнить запасы газовых турбин, трансформаторов и другого энергетического оборудования.

В USAID уточнили, что 125 миллионов долларов будут выделены в рамках дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в декабре 2022 года.

Как известно, с октября 2022 года Россия усилила удары по украинской электросети и другим объектам критической инфраструктуры, что привело к дефициту в энергосистеме Украины и массовым отключениям света.

Предыдущая помощь USAID, предоставленная после вторжения России в Украину в феврале, предусматривала предоставление 1415 генераторов для поддержания тепла и света в школах, больницах и других объектах по всей Украине.

Также Агентство США по международному развитию инвестировало 55 миллионов долларов в инфраструктуру теплоснабжения в Украине.

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Напомним, в середине декабря Соединенные Штаты отправили Украине первую часть своего энергетического оборудования стоимостью около 13 миллионов долларов, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру страны после нападения со стороны России.

Темы: СШАэнергетика
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