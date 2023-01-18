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Поранених в Україні найманців "Вагнера" лікують у клініці, повʼязаній із дочкою Путіна

"Українська правда"Середа, 18 січня 2023, 19:11
Поранених в Україні найманців Вагнера лікують у клініці, повʼязаній із дочкою Путіна
Фото з сайту клініки groupmmc.ru

Найманці так званої "приватної військової компанії Вагнера", поранені на війні проти України, лікуються в клініці "Мій медичний центр" у Санкт-Петербурзі, яка повʼязана з другом президента Росії мільярдером Юрієм Ковальчуком та дочкою російського диктатора Марією Воронцовою. 

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: 18 січня в телеграм-каналі "Кепка Пригожина" було опубліковано відео, в якому показано, як засновник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин "відвідує бійців із тяжкими пораненнями, які проходять реабілітацію в одній із клінік Петербурга".

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На відеокадрах показано, як Пригожин спілкується з чоловіком, який відновлюється після поранення за допомогою екзоскелета, що знижує навантаження на ноги та нижній відділ хребта.

"Радіо Свобода" виявило, що кадри зустрічі Пригожина з цим найманцем знято в колишній клініці "СОГАЗ" на вулиці Мала Конюшенна. Раніше клініка називалася "СОГАЗ медицина", але провела ребрендинг. Фотографія кімнати, де Пригожин знятий на відео, розташована на першому місці у фотогалереї на сайті "Клініки реабілітації ММЦ".

Про те, що "вагнерівці", які воювали в Сирії та Україні, лікуються у клініці "СОГАЗ Медицина" в Санкт-Петербурзі, "Радіо Свобода" розповідало в листопаді 2021 року. Тоді редакції вдалося зʼясувати, що клініка також обслуговувала найближчих друзів російського президента, керівників Федеральної служби охорони, речника Ради федерації Валентину Матвієнко та інших представників російської владної верхівки.

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Ребрендинг клініки був повʼязаний із санкціями проти АТ "СОГАЗ", запровадженими Євросоюзом 28 лютого, невдовзі після початку російського вторгнення в Україну, писала газета "Коммерсант". 

У серпні 2022 року новими власниками цієї мережі клінік стали менеджери АТ "Номеко", компанії-партнера страхової групи "СОГАЗ". Керівником клініки залишився Владислав Баранов: у вересні учасників ТОВ "Мій медичний центр" обрали його головою Ради директорів.

Через Владислава Баранова та "Номеко" клініка повʼязана з дочкою Володимира Путіна Марією Воронцовою: Баранов є співвласником "Номеко", а ця компанія стоїть за будівництвом "Високотехнологічного багатофункціонального медичного комплексу" в Ленінградській області. Акціонером "Номеко", згідно з офіційними документами, є також Марія Володимирівна Воронцова. 

Із "СОГАЗом" повʼязаний і племінник Володимира Путіна Михайло Шеломов.

Як писав "Коммерсант", "Високотехнологічний багатофункціональний медичний комплекс" також увійшов до угоди з продажу клінік "СОГАЗ" менеджерам "Номеко".

Теми: ВагнерРосіяПутінвійна
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