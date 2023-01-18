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Поранених в Україні найманців "Вагнера" лікують у клініці, повʼязаній із дочкою Путіна

"Українська правда"Середа, 18 січня 2023, 20:11
Фото з сайту клініки groupmmc.ru

Найманці так званої "приватної військової компанії Вагнера", поранені на війні проти України, лікуються в клініці "Мій медичний центр" у Санкт-Петербурзі, яка повʼязана з другом президента Росії мільярдером Юрієм Ковальчуком та дочкою російського диктатора Марією Воронцовою. 

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: 18 січня в телеграм-каналі "Кепка Пригожина" було опубліковано відео, в якому показано, як засновник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин "відвідує бійців із тяжкими пораненнями, які проходять реабілітацію в одній із клінік Петербурга".

На відеокадрах показано, як Пригожин спілкується з чоловіком, який відновлюється після поранення за допомогою екзоскелета, що знижує навантаження на ноги та нижній відділ хребта.

"Радіо Свобода" виявило, що кадри зустрічі Пригожина з цим найманцем знято в колишній клініці "СОГАЗ" на вулиці Мала Конюшенна. Раніше клініка називалася "СОГАЗ медицина", але провела ребрендинг. Фотографія кімнати, де Пригожин знятий на відео, розташована на першому місці у фотогалереї на сайті "Клініки реабілітації ММЦ".

Про те, що "вагнерівці", які воювали в Сирії та Україні, лікуються у клініці "СОГАЗ Медицина" в Санкт-Петербурзі, "Радіо Свобода" розповідало в листопаді 2021 року. Тоді редакції вдалося зʼясувати, що клініка також обслуговувала найближчих друзів російського президента, керівників Федеральної служби охорони, речника Ради федерації Валентину Матвієнко та інших представників російської владної верхівки.

Ребрендинг клініки був повʼязаний із санкціями проти АТ "СОГАЗ", запровадженими Євросоюзом 28 лютого, невдовзі після початку російського вторгнення в Україну, писала газета "Коммерсант". 

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У серпні 2022 року новими власниками цієї мережі клінік стали менеджери АТ "Номеко", компанії-партнера страхової групи "СОГАЗ". Керівником клініки залишився Владислав Баранов: у вересні учасників ТОВ "Мій медичний центр" обрали його головою Ради директорів.

Через Владислава Баранова та "Номеко" клініка повʼязана з дочкою Володимира Путіна Марією Воронцовою: Баранов є співвласником "Номеко", а ця компанія стоїть за будівництвом "Високотехнологічного багатофункціонального медичного комплексу" в Ленінградській області. Акціонером "Номеко", згідно з офіційними документами, є також Марія Володимирівна Воронцова. 

Із "СОГАЗом" повʼязаний і племінник Володимира Путіна Михайло Шеломов.

Як писав "Коммерсант", "Високотехнологічний багатофункціональний медичний комплекс" також увійшов до угоди з продажу клінік "СОГАЗ" менеджерам "Номеко".

Теми: ВагнерРосіяПутінвійна
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