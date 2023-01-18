Раненых в Украине наемников "Вагнера" лечат в клинике, связанной с дочерью Путина

Наемники так называемой "частной военной компании Вагнера", раненые на войне против Украины, лечатся в клинике "Мой медицинский центр" в Санкт-Петербурге, которая связана с другом президента России миллиардером Юрием Ковальчуком и дочерью российского диктатора Марией Воронцовой.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: 18 января в телеграмм-канале "Кепка Пригожина" было опубликовано видео, в котором показано, как основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин "посещает бойцов с тяжелыми ранениями, которые проходят реабилитацию в одной из клиник Петербурга".

На видеокадрах показано, как Пригожин общается с мужчиной, который восстанавливается после ранения с помощью экзоскелета, снижающего нагрузку на ноги и нижний отдел позвоночника.

"Радио Свобода" обнаружило, что кадры встречи Пригожина с этим наемником сняты в бывшей клинике "СОГАЗ" на улице Малая Конюшенная. Ранее клиника называлась "СОГАЗ медицина", но провела ребрендинг. Фотография комнаты, где Пригожин снят на видео, находится на первом месте в фотогалерее на сайте "Клиники реабилитации ММЦ".

О том, что "вагнеровцы", которые воевали в Сирии и Украине, лечатся в клинике "СОГАЗ Медицина" в Санкт-Петербурге, "Радио Свобода" рассказывало в ноябре 2021 года. Тогда редакции удалось выяснить, что клиника также обслуживала ближайших друзей российского президента, руководителей Федеральной службы охраны, спикера Совета федерации Валентину Матвиенко и других представителей российской властной верхушки.

Ребрендинг клиники был связан с санкциями против АО "СОГАЗ", введенными Евросоюзом 28 февраля, вскоре после начала российского вторжения в Украину, писала газета "Коммерсант".

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В августе 2022 года новыми владельцами этой сети клиник стали менеджеры АО "Номеко", компании-партнера страховой группы "СОГАЗ". Руководителем клиники остался Владислав Баранов: в сентябре участники ООО "Мой медицинский центр" избрали его главой Совета директоров.

Через Владислава Баранова и "Номеко" клиника связана с дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой: Баранов является совладельцем "Номеко", а эта компания стоит за строительством "Высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса" в Ленинградской области. Акционером "Номеко", согласно официальным документам, является также Мария Владимировна Воронцова.

С "СОГАЗом" связан и племянник Владимира Путина Михаил Шеломов.

Как писал "Коммерсант", "Высокотехнологичный многофункциональный медицинский комплекс" также вошел в сделку по продаже клиник "СОГАЗа" менеджерам "Номеко".