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Кулеба назвав неприйнятними пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 20:29

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував пропозицію Угорщини виключити дев’ятьох людей із санкційного списку Європейського Союзу, куди вони потрапили в результаті повномасштабної агресії РФ проти України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter.

"Пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна неприйнятні. Натомість 10-й пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по РФ та її воєнному бюджету: суворі санкції проти індустрії ракет і безпілотників, фізичних осіб, енергетики, банків, ЗМІ та ІКТ, нові санкції проти Ірану", – йдеться в повідомленні.

За даними "Радіо Свобода", Угорщина знову вимагає пом'якшити санкції ЄС, запроваджені під час кількох раундів у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, наполягаючи на виключені дев'яти осіб зі санкційного списку.

Йдеться про наближених до Путіна олігархів Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашнікова. Угорщина вже намагалася вивести цю трійцю з-під санкцій у вересні, але відступила після політичного тиску.

Також Угорщина також прагне виключити сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнес-партнера Авена Михаїла Фрідмана, білорусько-російського олігарха Дмітрія Мазепіна, його сина Нікіту Мазепіна, а також російських олігархів Григорія Березкіна і В'ячеслава Кантора.

ЗМІ раніше повідомляли, що у Брюсселі прискорили роботу над десятим пакетом санкцій та сподіваються ухвалити його до саміту Україна-ЄС у Києві.

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За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, десятий пакет санкцій буде головним чином зосереджений на закритті лазівок, і на запровадженні вагомих наслідків для тих, хто обходить санкції Європейського Союзу.

Теми: Кулеба ДмитроПутінУгорщина
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