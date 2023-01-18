Кулеба назвал неприемлемыми предложения Венгрии снять санкции с 9 соратников Путина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал предложение Венгрии исключить девять человек из санкционного списка Европейского Союза, куда они попали в результате полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter.

"Предложения Венгрии снять санкции с 9 соратников Путина неприемлемы. Зато 10-й пакет санкций ЕС должен сильнее ударить по РФ и ее военному бюджету: строгие санкции против индустрии ракет и беспилотников, физических лиц, энергетики, банков, СМИ и ИКТ, новые санкции против Ирана", - говорится в сообщении.

По данным "Радио Свобода", Венгрия снова требует смягчить санкции ЕС, введенные во время нескольких раундов в связи с вторжением РФ в Украину, настаивая на исключении девяти человек из санкционного списка.

Речь идет о приближенных к Путину олигархах Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове. Венгрия уже пыталась вывести эту троицу из-под санкций в сентябре, но отступила после политического давления.

Также Венгрия также стремится исключить сестру Усманова Гульбахор Исмаилову, бизнес-партнера Авена Михаила Фридмана, белорусско-российского олигарха Дмитрия Мазепина, его сына Никиту Мазепина, а также российских олигархов Григория Березкина и Вячеслава Кантора.

СМИ ранее сообщали, что в Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом санкций и надеются принять его до саммита Украина-ЕС в Киеве.

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По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, десятый пакет санкций будет главным образом сосредоточен на закрытии лазеек, и на введении весомых последствий для тех, кто обходит санкции Европейского Союза.