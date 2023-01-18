Байден висловив співчуття через трагедію в Броварах

Президент США Джо Байден із дружиною висловив співчуття родинам усіх загиблих і постраждалих в результаті авіакатастрофи у Броварах.

Джерело: заява Білого дому

Дослівно: "Ми з Джилл надсилаємо наші найглибші співчуття родинам усіх загиблих у трагічній катастрофі гелікоптера в Україні сьогодні вранці, в тому числі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та інших високопосадовців української влади.

Наші серця також з десятками цивільних осіб, які були вбиті або поранені, в тому числі з безцінними дітьми, та їхніми родинами".

Деталі: В заяві вказується, що "Монастирський та його команда були глибоко залучені до збереження демократії в Україні - як до її захисту від російської агресії, так і до життєво важливої роботи над реформами, спрямованими на зміцнення українських інституцій під час цієї війни та в майбутньому".

Також Байден заявив, що США продовжать стоять з народом України перед обличчям трагедії, і так довго, як це буде потрібно.

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