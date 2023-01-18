Байден выразил соболезнования из-за трагедии в Броварах

Президент США Джо Байден с женой выразил соболезнования семьям всех погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы в Броварах.

Источник: заявление Белого дома

Дословно: "Мы с Джилл посылаем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в трагической катастрофе вертолета в Украине сегодня утром, в том числе министра внутренних дел Дениса Монастырского и других высокопоставленных украинских властей.

Наши сердца также с десятками гражданских лиц, которые были убиты или ранены, в том числе с бесценными детьми, и их семьями".

Детали: В заявлении указывается, что "Монастырский и его команда были глубоко вовлечены в сохранение демократии в Украине - как к ее защите от российской агрессии, так и к жизненно важной работе над реформами, направленными на укрепление украинских институтов во время этой войны и в будущем".

Также Байден заявил, что США продолжат стоят с народом Украины перед лицом трагедии, и так долго, как это потребуется.

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