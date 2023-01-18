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Уряд Швеції у четвер розгляне питання передачі Україні САУ Archer

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 20:03

Уряд Швеції у четвер, 19 січня, може затвердити рішення щодо передачі Україні самохідних артилерійських установок Archer.

Відповідне питання є у порядку денному, пише "Європейська правда".

"Завдання Збройним силам Швеції щодо підготовки до передачі Україні артилерійських систем", - так сформульовано питання в порядку денному на сайті уряду.

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Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон минулого тижня сказав, що очікує на рішення свого уряду щодо подальшої військової підтримки України до кінця січня.

У розмові з журналістами глава уряду Швеції сказав, що в нещодавній телефонній розмові сказав президенту України Володимиру Зеленському, що "ми хочемо зробити більше", додавши, що очікує "ухвалення рішень у січні".

Раніше прем’єр Швеції пообіцяв, що Україна отримає самохідні артилерійські установки Archer, про можливість постачання яких ішлося ще минулого року.

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Артилерійська частина САУ Archer представлена гарматою FH 77B калібром 155-мм. Апарат заряджання дозволяє випускати шість снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях.

Максимальна дальність стрільби САУ Archer становить від 30 до 60 кілометрів, а максимальна скорострільність – 8-9 пострілів за хвилину, час розгортання системи – 30 секунд.

Відомо, що на озброєнні Швеції перебувають щонайменше 48 систем Archer.

Теми: ШвеціязброяУкраїна
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