Уряд Швеції у четвер розгляне питання передачі Україні САУ Archer

Уряд Швеції у четвер, 19 січня, може затвердити рішення щодо передачі Україні самохідних артилерійських установок Archer.

Відповідне питання є у порядку денному, пише "Європейська правда".

"Завдання Збройним силам Швеції щодо підготовки до передачі Україні артилерійських систем", - так сформульовано питання в порядку денному на сайті уряду.

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Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон минулого тижня сказав, що очікує на рішення свого уряду щодо подальшої військової підтримки України до кінця січня.

У розмові з журналістами глава уряду Швеції сказав, що в нещодавній телефонній розмові сказав президенту України Володимиру Зеленському, що "ми хочемо зробити більше", додавши, що очікує "ухвалення рішень у січні".

Раніше прем’єр Швеції пообіцяв, що Україна отримає самохідні артилерійські установки Archer, про можливість постачання яких ішлося ще минулого року.

ВІДЕО ДНЯ

Артилерійська частина САУ Archer представлена гарматою FH 77B калібром 155-мм. Апарат заряджання дозволяє випускати шість снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях.

Максимальна дальність стрільби САУ Archer становить від 30 до 60 кілометрів, а максимальна скорострільність – 8-9 пострілів за хвилину, час розгортання системи – 30 секунд.

Відомо, що на озброєнні Швеції перебувають щонайменше 48 систем Archer.