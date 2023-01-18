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Правительство Швеции в четверг рассмотрит вопрос передачи Украине САУ Archer

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 21:03

Правительство Швеции в четверг, 19 января, может утвердить решение о передаче Украине самоходных артиллерийских установок Archer.

Соответствующий вопрос есть в повестке дня, пишет "Европейская правда".

"Задание Вооруженным силам Швеции по подготовке к передаче Украине артиллерийских систем", - так сформулирован вопрос в повестке дня на сайте правительства.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на прошлой неделе сказал, что ожидает решения своего правительства относительно дальнейшей военной поддержки Украины до конца января.

В разговоре с журналистами глава правительства Швеции сказал, что в недавнем телефонном разговоре сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что "мы хотим сделать больше", добавив, что ожидает "принятия решений в январе".

Артиллерийская часть САУ Archer представлена пушкой FH 77B калибром 155-мм. Аппарат заряжания позволяет выпускать шесть снарядов за 30 секунд по разным траекториям.

Максимальная дальность стрельбы САУ Archer составляет от 30 до 60 километров, а максимальная скорострельность - 8-9 выстрелов в минуту, время развертывания системы - 30 секунд.

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Известно, что на вооружении Швеции находятся не менее 48 систем Archer.

Темы: ШвецияоружиеУкраина
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