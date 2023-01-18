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У новому пакеті допомоги США Україні будуть бронемашини Stryker, артилерія та боєприпаси – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 20:41
У новому пакеті допомоги США Україні будуть бронемашини Stryker, артилерія та боєприпаси – ЗМІ
Stryker, ілюстративне фото Getty Images

Новий пакет американської військової допомоги Україні, який, як очікується, буде одним із найбільших, міститиме бойові броньовані машини Stryker, а також додаткову артилерію та боєприпаси.

Як повідомляє "Європейська правда", такі подробиці у своїй публікації наводить видання Politico, посилаючись на чотири поінформовані джерела.

Стверджується, що США готуються оголосити про новий пакет допомоги у п'ятницю, коли відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині.

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За словами двох співрозмовників Politico, може йтись про кілька восьмиколісних броньованих бойових машин Stryker, а також наземні бомби малого діаметру, які мають радіус дії близько 160 кілометрів.

У пакеті навряд чи будуть присутні танки Abrams – основний бойовий танк армії США, про що повідомлялось раніше. Також співрозмовники Politico відкидають можливість передання далекобійних систем типу ATACMS.

Білий дім ще не затвердив пакет допомоги, який все ще допрацьовується і може змінитися протягом цього тижня.

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Як зазначає Politico, зустріч у форматі "Рамштайн" цієї п’ятниці обіцяє стати однією з найбільш значущих, оскільки на ній ітиметься про те, як підготувати Україну до наступних непростих місяців бойових дій.

Зазначимо, що загальна військова допомога адміністрації Байдена Україні становить близько 25 мільярдів доларів, з них понад 24 мільярди були надані після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Нагадаємо, цього тижня близько сотні українських військових, які стануть операторами й техперсоналом систем протиповітряної оборони Patriot, почали навчання у США. Тим часом Нідерланди стали третьою країною, що анонсувала надання Україні ЗРК Patriot.

Теми: СШАзброяУкраїна
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