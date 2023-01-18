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У новому пакеті допомоги США Україні будуть бронемашини Stryker, артилерія та боєприпаси – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 21:41
Stryker, ілюстративне фото Getty Images

Новий пакет американської військової допомоги Україні, який, як очікується, буде одним із найбільших, міститиме бойові броньовані машини Stryker, а також додаткову артилерію та боєприпаси.

Як повідомляє "Європейська правда", такі подробиці у своїй публікації наводить видання Politico, посилаючись на чотири поінформовані джерела.

Стверджується, що США готуються оголосити про новий пакет допомоги у п'ятницю, коли відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині.

За словами двох співрозмовників Politico, може йтись про кілька восьмиколісних броньованих бойових машин Stryker, а також наземні бомби малого діаметру, які мають радіус дії близько 160 кілометрів.

У пакеті навряд чи будуть присутні танки Abrams – основний бойовий танк армії США, про що повідомлялось раніше. Також співрозмовники Politico відкидають можливість передання далекобійних систем типу ATACMS.

Білий дім ще не затвердив пакет допомоги, який все ще допрацьовується і може змінитися протягом цього тижня.

Як зазначає Politico, зустріч у форматі "Рамштайн" цієї п’ятниці обіцяє стати однією з найбільш значущих, оскільки на ній ітиметься про те, як підготувати Україну до наступних непростих місяців бойових дій.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що загальна військова допомога адміністрації Байдена Україні становить близько 25 мільярдів доларів, з них понад 24 мільярди були надані після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Нагадаємо, цього тижня близько сотні українських військових, які стануть операторами й техперсоналом систем протиповітряної оборони Patriot, почали навчання у США. Тим часом Нідерланди стали третьою країною, що анонсувала надання Україні ЗРК Patriot.

Теми: СШАзброяУкраїна
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