В новом пакете помощи США Украине будут бронемашины Stryker, артиллерия и боеприпасы – СМИ

Новый пакет американской военной помощи Украине, который, как ожидается, будет одним из крупнейших, будет содержать боевые бронированные машины Stryker, а также дополнительную артиллерию и боеприпасы.

Как сообщает "Европейская правда", такие подробности в своей публикации приводит издание Politico, ссылаясь на четыре информированных источника.

Утверждается, что США готовятся объявить о новом пакете помощи в пятницу, когда состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской военной базе "Рамштайн" в Германии.

Реклама:

По словам двух собеседников Politico, речь может идти о нескольких восьмиколесных бронированных боевых машин Stryker, а также наземные бомбы малого диаметра, которые имеют радиус действия около 160 километров.

В пакете вряд ли будут присутствовать танки Abrams - основной боевой танк армии США, о чем сообщалось ранее. Также собеседники Politico отвергают возможность передачи дальнобойных систем типа ATACMS.

Белый дом еще не утвердил пакет помощи, который все еще дорабатывается и может измениться в течение этой недели.

ВИДЕО ДНЯ

Как отмечает Politico, встреча в формате "Рамштайн" в эту пятницу обещает стать одной из самых значимых, поскольку на ней речь пойдет о том, как подготовить Украину к следующим непростым месяцам боевых действий.

Отметим, что общая военная помощь администрации Байдена Украине составляет около 25 миллиардов долларов, из них более 24 миллиардов были предоставлены после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Напомним, на этой неделе около сотни украинских военных, которые станут операторами и техперсоналом систем противовоздушной обороны Patriot, начали обучение в США. Тем временем Нидерланды стали третьей страной, которая анонсировала предоставление Украине ЗРК Patriot.