Шольц висунув Байдену умову для постачання Україні танків – ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні – якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Süddeutsche Zeitung.

Деталей дискусії двох лідерів видання не наводить, та зазначає, що Байден, вочевидь, не взяв на себе жодних зобов'язань під час розмови.

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"Очевидно, США вимагають від канцлера не лише дозволити іншим країнам постачати бойові танки Leopard 2, якщо Німеччина братиме участь у таких поставках, але й самі постачатимуть певну кількість танків", – йдеться в матеріалі.

Останнім часом тиск на Німеччину з боку інших країн ЄС значно посилився, оскільки танки Leopard 2 – німецького виробництва, й тому Берлін повинен давати згоду на їхній реекспорт. Очікується, що відповідне рішення може бути ухвалене до засідання Контактної групи з питань оборони України цієї п'ятниці.

Нагадаємо, минулого тижня Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у межах коаліції з партнерами. Та в п'ятницю уряд Німеччини заявив, що поки не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка Leopard в Україну.

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Водночас, за даними джерел Bloomberg, федеральний уряд Німеччини цього тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків.

Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard, оскільки в Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Але для їхнього реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.