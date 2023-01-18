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Шольц выдвинул Байдену условие для поставки Украине танков – СМИ

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 22:27
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие для поставки немецких танков Leopard 2 Украине - если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Süddeutsche Zeitung.

Деталей дискуссии двух лидеров издание не приводит, и отмечает, что Байден, очевидно, не взял на себя никаких обязательств во время разговора.

"Очевидно, США требуют от канцлера не только позволить другим странам поставлять боевые танки Leopard 2, если Германия будет участвовать в таких поставках, но и сами будут поставлять определенное количество танков", - говорится в материале.

В последнее время давление на Германию со стороны других стран ЕС значительно усилилось, поскольку танки Leopard 2 - немецкого производства, и поэтому Берлин должен давать согласие на их реэкспорт. Ожидается, что соответствующее решение может быть принято до заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в эту пятницу.

Напомним, на прошлой неделе Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами. Но в пятницу правительство Германии заявило, что пока не получало официального запроса от Польши на поставку основного боевого танка Leopard в Украину.

В то же время, по данным источников Bloomberg, федеральное правительство Германии уже на этой неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков.

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Украина особенно заинтересована в получении танков Leopard, поскольку в Европе их более 2000 единиц и они находятся на вооружении 13 стран. Но для их реэкспорта требуется разрешение Берлина, а Германия обеспокоена опасностью эскалации конфликта.

Темы: ШольцБайденоружиеУкраина
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