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Шольц выдвинул Байдену условие для поставки Украине танков – СМИ

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 21:27
Шольц выдвинул Байдену условие для поставки Украине танков – СМИ
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие для поставки немецких танков Leopard 2 Украине - если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Süddeutsche Zeitung.

Деталей дискуссии двух лидеров издание не приводит, и отмечает, что Байден, очевидно, не взял на себя никаких обязательств во время разговора.

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"Очевидно, США требуют от канцлера не только позволить другим странам поставлять боевые танки Leopard 2, если Германия будет участвовать в таких поставках, но и сами будут поставлять определенное количество танков", - говорится в материале.

В последнее время давление на Германию со стороны других стран ЕС значительно усилилось, поскольку танки Leopard 2 - немецкого производства, и поэтому Берлин должен давать согласие на их реэкспорт. Ожидается, что соответствующее решение может быть принято до заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в эту пятницу.

Напомним, на прошлой неделе Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами. Но в пятницу правительство Германии заявило, что пока не получало официального запроса от Польши на поставку основного боевого танка Leopard в Украину.

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В то же время, по данным источников Bloomberg, федеральное правительство Германии уже на этой неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков.

Украина особенно заинтересована в получении танков Leopard, поскольку в Европе их более 2000 единиц и они находятся на вооружении 13 стран. Но для их реэкспорта требуется разрешение Берлина, а Германия обеспокоена опасностью эскалации конфликта.

Темы: ШольцБайденоружиеУкраина
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