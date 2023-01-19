Мінометний обстріл Сумщини: по громаді прилетіло 15 ворожих мін
Четвер, 19 січня 2023, 00:18
Росіяни протягом минулого дня обстріляли Краснопільську і Шалигинську громади Сумської області.
Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький
Деталі: По Краснопільській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, усього 4 прильоти.
Шалигинська громада теж зазнала мінометного обстрілу з території Росії. Прилетіло 15 мін 120-мм калібру.
"В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань", – зазначив Живицький.
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