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Мінометний обстріл Сумщини: по громаді прилетіло 15 ворожих мін

Ольга Глущенко Середа, 18 січня 2023, 23:18
Мінометний обстріл Сумщини: по громаді прилетіло 15 ворожих мін
фото ілюстративне: getty images

Росіяни протягом минулого дня обстріляли Краснопільську і Шалигинську громади Сумської області.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: По Краснопільській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, усього 4 прильоти.

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Шалигинська громада теж зазнала мінометного обстрілу з території Росії. Прилетіло 15 мін 120-мм калібру.

"В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань", – зазначив Живицький.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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