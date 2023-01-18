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Минометный обстрел Сумщины: по громаде прилетело 15 вражеских мин

Ольга ГлущенкоСреда, 18 января 2023, 23:18
Минометный обстрел Сумщины: по громаде прилетело 15 вражеских мин
фото иллюстративное: getty images

Россияне в течение прошлого дня обстреляли Краснопольскую и Шалыгинскую громады Сумской области.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: По Краснопольской громаде враг открывал минометный огонь, всего 4 прилета.

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Шалыгинская громада тоже подверглась минометному обстрелу с территории России. Прилетело 15 мин 120-мм калибра.

"В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений", - отметил Живицкий.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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