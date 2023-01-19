Минометный обстрел Сумщины: по громаде прилетело 15 вражеских мин
Четверг, 19 января 2023, 00:18
Россияне в течение прошлого дня обстреляли Краснопольскую и Шалыгинскую громады Сумской области.
Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий
Детали: По Краснопольской громаде враг открывал минометный огонь, всего 4 прилета.
Шалыгинская громада тоже подверглась минометному обстрелу с территории России. Прилетело 15 мин 120-мм калибра.
"В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений", - отметил Живицкий.
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