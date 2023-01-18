У Чехії розслідують заклики від імені кандидата в президенти їхати "воювати в Україну"

У Чехії почалась масова розсилка СМС-повідомлень, у яких нібито один із кандидатів у президенти – колишній генерал НАТО Петр Павел – закликає брати до рук зброю та їхати на війну в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

"Добрий день, це генерал Павел. Це повідомлення з подякою за ваш голос у президентській виборчій кампанії. Попрошу вас прибути до найближчої частини Збройних сил Чехії, де вас забезпечать необхідною бронею для мобілізації в Україні", – йдеться в повідомленні, яке розсилається з невідомого номера.

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У тексті СМС не використовуються діакритичні знаки, що може бути однією з ознак фейку. Його опублікували кілька користувачів чеського сегменту Twitter.

Поліція Чехії відреагувала на один із дописів і повідомила, що зареєструвала відповідне провадження.

"Ми поки що не маємо більше інформації. Нам потрібно зв'язатися з усіма, хто отримав повідомлення, і ми будемо діяти, виходячи з цього. Поки що це тільки це звернення", – сказав iDNES речник голови чеської поліції Якуб Вінчалек.

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Сам Павел не здивований тим, що хтось розсилає людям через СМС "брехню, яку (інший кандидат у президенти Андрей) Бабіш розмістив на своїх білбордах".

"Це світ Бабіша, за яким вишикувалися проросійські та змовницькі сили. Це світ, якого я не хочу – і на противагу йому я пропоную порядність, гідність і повагу до правил", – прокоментував він у Twitter.

Vůbec mě nepřekvapuje, že lež, kterou si Babiš dal na billboardy, následně někdo rozesílá lidem přes SMS a maily. Toto je svět Babiše, za nímž se seřadily proruské a konspirační síly. Je to svět, který nechci – a proti němu nabízím slušnost, důstojnost a respekt k pravidlům. pic.twitter.com/QniUbKfmP7 — Petr Pavel (@general_pavel) January 18, 2023

Як раніше повідомляла "ЄвроПравда", після першого туру президентських виборів у Чехії Бабіш запустив маніпулятивну білблорд-кампанію, де обіцяє "не втягнути Чехію у війну", тому що він не є солдатом. У ній натякається на колишню посаду Павела в НАТО – без будь-якого чіткого зв'язку з війною в Україні.

Про те, хто має шанси стати новим президентом і що це означає для відносин Чехії із ЄС та Україною, читайте у статті Чехія постала проти проросійського реваншу: що показав перший тур виборів президента.

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