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В Чехии расследуют призывы от имени кандидата в президенты ехать "воевать в Украину"

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 23:32
В Чехии расследуют призывы от имени кандидата в президенты ехать воевать в Украину
фото з twitter ЕП

В Чехии началась массовая рассылка СМС-сообщений, в которых якобы один из кандидатов в президенты - бывший генерал НАТО Петр Павел - призывает брать в руки оружие и ехать на войну в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

"Добрый день, это генерал Павел. Это сообщение с благодарностью за ваш голос в президентской избирательной кампании. Попрошу вас прибыть в ближайшую часть Вооруженных сил Чехии, где вас обеспечат необходимой броней для мобилизации в Украине", - говорится в сообщении, которое рассылается с неизвестного номера.

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В тексте СМС не используются диакритические знаки, что может быть одним из признаков фейка. Его опубликовали несколько пользователей чешского сегмента Twitter.

Полиция Чехии отреагировала на одно из сообщений и сообщила, что зарегистрировала соответствующее производство.

"Мы пока не имеем больше информации. Нам нужно связаться со всеми, кто получил сообщение, и мы будем действовать, исходя из этого. Пока это только это обращение", - сказал iDNES представитель главы чешской полиции Якуб Винчалек.

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Сам Павел не удивлен тем, что кто-то рассылает людям через СМС "ложь, которую (другой кандидат в президенты Андрей) Бабиш разместил на своих билбордах".

"Это мир Бабиша, за которым выстроились пророссийские и заговорщицкие силы. Это мир, которого я не хочу - и в противовес ему я предлагаю порядочность, достоинство и уважение к правилам", - прокомментировал он в Twitter.

Как ранее сообщала "ЕвроПравда", после первого тура президентских выборов в Чехии Бабиш запустил манипулятивную билблорд-кампанию, где обещает "не втянуть Чехию в войну", потому что он не является солдатом. В ней намекается на бывшую должность Павела в НАТО - без какой-либо четкой связи с войной в Украине.

Во второй тур президентских выборов в Чехии прошли два кандидата, которых с начала избирательной гонки считали ее фаворитами: генерал в отставке Петр Павел и бывший премьер, лидер крупнейшей оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш. 

О том, у кого есть шансы стать новым президентом и что это означает для отношений Чехии с ЕС и Украиной, читайте в статье Чехия восстала против пророссийского реванша: что показал первый тур выборов президента

Также рекомендуем к просмотру видеоблог об этих президентских выборах.

Темы: Чехия
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