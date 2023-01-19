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Очільниця розвідки США: Росія зазнала багатьох проблем, та Україні потрібно більше допомоги

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 01:51
Очільниця розвідки США: Росія зазнала багатьох проблем, та Україні потрібно більше допомоги
фото з twitter ЄП

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявила, що Росія постала перед низкою викликів після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Серед викликів для РФ вона назвала проблеми з боєприпасами, логістику, бойовий дух, виснаження сил і певний розбрат у керівництві.

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"Немає сумнівів, що в це в інтересах нас усіх підтримувати Україну якомога більше", – сказала Гейнс у своїй промові до учасників Всесвітнього форуму.

Вона також додала, що взимку очікувалося зниження темпу війни, проте на передовій і далі тривають жорстокі бої. Армії обидвох країн, за її словами, відчувають чимало викликів.

"Для України надзвичайно важливо отримувати необхідну військову та економічну допомогу, щоб продовжувати те, що вони героїчно роблять наразі", – додала директорка Національної розвідки США.

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На тому ж форумі в Давосі президент Польщі Анджей Дуда закликав Захід посилити військову підтримку України, оскільки у найближчі тижні може наступити ключовий момент у війні проти Росії.

А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повторив заклик збільшити постачання зброї до України в, за його словами, поворотний момент російської повномасштабної агресії.

Теми: СШАрозвідкавійнаРосія
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