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Руководительница разведки США: Россия испытала много проблем, но Украине нужно больше помощи

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 01:51
Руководительница разведки США: Россия испытала много проблем, но Украине нужно больше помощи
фото з twitter ЕП

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что Россия предстала перед рядом вызовов после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Среди вызовов для РФ она назвала проблемы с боеприпасами, логистику, боевой дух, истощение сил и определенный раздор в руководстве.

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"Нет сомнений, что в это в интересах нас всех поддерживать Украину как можно больше", - сказала Хейнс в своей речи к участникам Всемирного форума.

Она также добавила, что зимой ожидалось снижение темпа войны, однако на передовой и дальше продолжаются жестокие бои. Армии обеих стран, по ее словам, испытывают немало вызовов.

"Для Украины чрезвычайно важно получать необходимую военную и экономическую помощь, чтобы продолжать то, что они героически делают сейчас", - добавила директор Национальной разведки США.

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На том же форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда призвал Запад усилить военную поддержку Украины, поскольку в ближайшие недели может наступить ключевой момент в войне против России.

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг повторил призыв увеличить поставки оружия в Украину в, по его словам, поворотный момент российской полномасштабной агрессии.

Темы: СШАразведкавойнаРосcия
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