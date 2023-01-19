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Прем'єр-міністр Нової Зеландії оголосила про відставку перед майбутніми виборами

"Українська правда"Четвер, 19 січня 2023, 02:58
Прем'єр-міністр Нової Зеландії оголосила про відставку перед майбутніми виборами
Джасінда Ардерн. Фото Getty Images

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголосила в четвер, що піде у відставку з посади до 7 лютого.

Джерело: CNN із посиланням на заяву Ардерн

Пряма мова: "Це було моє власне рішення. Очолювати країну – це найпривілейованіша робота, яку будь-хто може мати, але водночас і найскладніша.

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Ви не можете і не повинні робити це, якщо у вас немає повного бака, плюс трохи в запасі на випадок несподіваних викликів".

Деталі: Ардерн зазначила, що їй потрібен був час, аби обдумати, чи вистачить у неї сил "для продовження роботи".

"Зрозумівши, що не маю сил, я усвідомила, що, на жаль, у мене немає іншої альтернативи, окрім як піти зараз", – сказала прем’єр-міністр.

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За її словами, наприкінці 2022 року вона обдумала, чи має вона все необхідне для того, щоб продовжувати працювати на посаді прем'єр-міністра, і, врешті-решт, дійшла висновку, що настав час піти у відставку.

Однак Ардерн додала: "Я йду не тому, що було важко. Якби це було так, я, ймовірно, пішла б через два місяці роботи". І перерахувала різні виклики, з якими зіткнулася її адміністрація, включаючи пандемію Covid-19, теракт у Крайстчерчі в 2019 році і смертоносне виверження вулкану на острові Вайхеке, також відомому як Білий острів.

Вона додала, що її завчасне оголошення дозволить державним установам та політичним партіям планувати і готуватися до виборів.

Загальні вибори у країні відбудуться 14 жовтня.

Коли Ардерн стала прем'єр-міністром у 2017 році у віці 37 років, вона була третьою жінкою-лідером Нової Зеландії та однією з наймолодших лідерів у світі. Протягом року вона народила дитину на посаді.

Згодом Ардерн була переобрана на другий термін у 2020 році, і цій перемозі сприяв підхід її уряду до пандемії за принципом "діяти рішуче і починати раніше", який допоміг Новій Зеландії уникнути критичних спалахів, що спостерігалися в інших країнах.

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