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Премьер-министр Новой Зеландии объявила об отставке перед предстоящими выборами

"Украинская правда"Четверг, 19 января 2023, 03:58
Джасинда Ардерн. Фото Getty Images

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в четверг, что уйдет в отставку с должности до 7 февраля.

ИсточникCNN со ссылкой на заявление Ардерн

Прямая речь: "Это было мое собственное решение. Возглавлять страну - это самая привилегированная работа, которую любой может иметь, но одновременно и самая сложная.

Вы не можете и не должны делать это, если у вас нет полного бака, плюс немного в запасе на случай неожиданных вызовов".

Детали: Ардерн отметила, что ей нужно было время, чтобы обдумать, хватит ли у нее сил "для продолжения работы".

"Поняв, что у меня нет сил, я осознала, что, к сожалению, у меня нет другой альтернативы, кроме как уйти сейчас", - сказала премьер-министр.

По ее словам, в конце 2022 года она обдумала, имеет ли она все необходимое для того, чтобы продолжать работать на посту премьер-министра, и, в конце концов, пришла к выводу, что пришло время уйти в отставку.

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Однако Ардерн добавила: "Я ухожу не потому, что было трудно. Если бы это было так, я, вероятно, ушла бы через два месяца работы". И перечислила различные вызовы, с которыми столкнулась ее администрация, включая пандемию Covid-19, теракт в Крайстчерче в 2019 году и смертоносное извержение вулкана на острове Вайхеке, также известном как Белый остров.

Она добавила, что ее заблаговременное объявление позволит государственным учреждениям и политическим партиям планировать и готовиться к выборам.

Всеобщие выборы в стране состоятся 14 октября.

Когда Ардерн стала премьер-министром в 2017 году в возрасте 37 лет, она была третьей женщиной-лидером Новой Зеландии и одной из самых молодых лидеров в мире. В течение года она родила ребенка, пребывая в должности.

Впоследствии Ардерн была переизбрана на второй срок в 2020 году, и этой победе способствовал подход ее правительства к пандемии по принципу "действовать решительно и начинать раньше", который помог Новой Зеландии избежать критических вспышек, наблюдавшихся в других странах.

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