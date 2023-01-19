Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії створюють новий простір для критики Путіна без остраху помсти – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 19 січня 2023, 04:57
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що в Росії створюється новий простір для критики президента Росії Володимира Путіна, і його ініціатори не бояться відплати.

Джерело: ISW

Деталі: Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стає все більш сміливим у своїх словесних нападках на Міністерство оборони Росії.

Як зазначають в інституті, 18 січня Пригожин розкритикував нові інструкції Міноборони для російських військ в Україні, які обмежують використання певних персональних електронних пристроїв у зоні бойових дій і встановлюють чоловікам більш суворі вимоги до стандартів догляду.

Пригожин захищав російських солдатів, які не дотримуються стандартів догляду за собою (зауважив, що борода є звичним явищем для багатьох мусульманських і православних бійців) і стверджував, що використання солдатами смартфонів і планшетів є необхідним для сучасної війни.

Він заявив, що "війна – це час активних і сміливих, а не чисто виголених, які здали телефони на склад".

Пригожин також розкритикував "відірваних від життя" чиновників Міноборони Росії, а також адміністрацію президента РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Так званий "кухар Путіна" та інші особи в Росії створюють новий простір для критики Путіна, не боячись відплати.

Аналітики стверджують, що Путін вирішив поки що не вдаватися до цензури у випадку таких заяв.

Військові експерти зауважують, що промова президента Росії Володимира Путіна на честь прориву радянськими військами блокади Ленінграда продемонструвала, що він залишається невпевненим у своїй здатності суттєво впливати на російський інформаційний простір.

Його промова, ймовірно, є частиною більш масштабних і відносно нових інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб загорнути "спеціальну військову операцію" в російський національний міф про Велику Вітчизняну війну (Другу світову війну) з метою посилення підтримки росіянами затяжної війни і посилення мобілізації.

Як зазначають аналітики, промова Путіна мала символічне значення для російської внутрішньої аудиторії. Путін полюбляє використовувати символічні дати та історичні аналогії, звертаючись до російського народу, і виголосив цю промову в Санкт-Петербурзі, щоб відзначити 80-ту річницю прориву радянськими військами нацистської блокади Ленінграда. Він заявив, що радянські війська перемогли "геноцид Ленінграда" нацистської Німеччини, і провів порівняння з тим, як сучасна Росія бореться з "українськими неонацистами" на Донбасі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров посилив зусилля, спрямовані на збільшення російської підтримки затяжної війни, прямо заявивши, що Україна і Захід здійснюють геноцид російського народу.

У той же час Путін і Лавров продовжують заперечувати український суверенітет і відверто відкидають прямі переговори з Україною.

Також у ISW спостерегли, що Путін продовжує докладати зусиль для відновлення російської оборонно-промислової бази, щоб підтримати затяжну війну в Україні.

Основні висновки ISW за 18 січня:

  • Промова президента Росії Володимира Путіна з нагоди річниці блокади Ленінграда продовжила демонструвати, що він залишається невпевненим у своїй здатності суттєво впливати на російський інформаційний простір.
  • Промова Путіна, ймовірно, є частиною більш широких інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб загорнути "спеціальну військову операцію" в російський національний міф про Велику Вітчизняну війну (Другу світову війну) з метою посилення підтримки росіянами затяжної війни і мобілізації.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров посилив зусилля, спрямовані на збільшення російської підтримки затяжної війни, безпідставно заявивши, що Україна і Захід здійснюють геноцид російського народу.
  • Путін продовжує докладати зусиль для відновлення оборонно-промислової бази Росії для підтримки затяжної війни в Україні.
  • Путін і Лавров продовжують заперечувати український суверенітет і відверто відкидають прямі переговори з Україною.
  • Фінансист ПВК "Вагнер" Пригожин стає все більш сміливим у своїх словесних нападках на Міністерство оборони Росії та Кремль.
  • Пригожин та інші відомі російські діячі створюють новий простір для критики президента Росії Володимира Путіна, не боячись відплати.
  • Російські війська продовжили обмежені контратаки, щоб повернути втрачені позиції під Кремінною.
  • Загарбники продовжили наступальні операції поблизу Соледара, Бахмута, Авдіївки і Донецька.
  • Міністерство оборони Росії продовжує намагатися применшити роль "групи Вагнера" у заявлених тактичних успіхах в районі Соледара.
  • Українські офіційні особи зазначають, що російські війська концентруються в Запорізькій області, можливо, для проведення масштабної оборонної або наступальної операції.
  • Дедалі частіше використання російськими військами запалювальних боєприпасів для нанесення ударів на півдні України, імовірно, підтверджує, що окупанти стикаються з нестачею звичайних артилерійських снарядів.
  • Українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що російська влада, вірогідно, готується до другої хвилі мобілізації.

Теми: ПутінРосіявійнаВагнер
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Британська розвідка відзначила все більшу легітимізацію ПВК "Вагнер", яка стала ключовою у війні

Директор ЦРУ таємно відвідав Київ і розповів Зеленському про плани Росії – ЗМІ

США оголосили про військову допомогу Україні на $2,5 млрд

Зеленський зібрав Ставку, йому доповів командувач "найбільш гарячого" напрямку

Гендиректор "Yasno": Може здаватися, що світла немає і платити не треба, – це не так

Угорщина заблокувала виділення Україні 500 млн євро військової допомоги ЄС – ЗМІ

Усі новини...
Путін
Кулеба назвав неприйнятними пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна
Поранених в Україні найманців "Вагнера" лікують у клініці, повʼязаній із дочкою Путіна
Путін розповів своїм робітникам, що вони виробляють ракет більше, ніж США
Останні новини
09:41
Привиди FTX: криптогігант Genesis подав на банкрутство
09:22
Британська розвідка відзначила все більшу легітимізацію ПВК "Вагнер", яка стала ключовою у війні
09:19
Прем’єру Британії довелось виправдовуватися за непристібнутий пасок безпеки
09:18
Росіяни за добу обстріляли Херсонщину майже сотню разів: є загиблий
09:16
У Грузії колишній військовий відкрив вогонь з автомата зі свого балкона: 5 убитих, 5 поранених
08:57
"Ще ж не повне пекло!". Історії тих, хто захищає Бахмут, і хто в ньому залишається, попри все
08:52
Прем’єрку Фінляндії розглядають як топ-кандидата на пост глави Єврокомісії – ЗМІ
08:49
Зеленський подякував Байдену за потужний пакет військової допомоги
08:33
У США оприлюднили план стратегічного нагляду за допомогою для України
08:17
За добу росіяни вбили ще 4 мирних жителів Донеччини
Усі новини...