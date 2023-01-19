У Росії створюють новий простір для критики Путіна без остраху помсти – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що в Росії створюється новий простір для критики президента Росії Володимира Путіна, і його ініціатори не бояться відплати.
Джерело: ISW
Деталі: Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стає все більш сміливим у своїх словесних нападках на Міністерство оборони Росії.
Як зазначають в інституті, 18 січня Пригожин розкритикував нові інструкції Міноборони для російських військ в Україні, які обмежують використання певних персональних електронних пристроїв у зоні бойових дій і встановлюють чоловікам більш суворі вимоги до стандартів догляду.
Пригожин захищав російських солдатів, які не дотримуються стандартів догляду за собою (зауважив, що борода є звичним явищем для багатьох мусульманських і православних бійців) і стверджував, що використання солдатами смартфонів і планшетів є необхідним для сучасної війни.
Він заявив, що "війна – це час активних і сміливих, а не чисто виголених, які здали телефони на склад".
Пригожин також розкритикував "відірваних від життя" чиновників Міноборони Росії, а також адміністрацію президента РФ.
Так званий "кухар Путіна" та інші особи в Росії створюють новий простір для критики Путіна, не боячись відплати.
Аналітики стверджують, що Путін вирішив поки що не вдаватися до цензури у випадку таких заяв.
Військові експерти зауважують, що промова президента Росії Володимира Путіна на честь прориву радянськими військами блокади Ленінграда продемонструвала, що він залишається невпевненим у своїй здатності суттєво впливати на російський інформаційний простір.
Його промова, ймовірно, є частиною більш масштабних і відносно нових інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб загорнути "спеціальну військову операцію" в російський національний міф про Велику Вітчизняну війну (Другу світову війну) з метою посилення підтримки росіянами затяжної війни і посилення мобілізації.
Як зазначають аналітики, промова Путіна мала символічне значення для російської внутрішньої аудиторії. Путін полюбляє використовувати символічні дати та історичні аналогії, звертаючись до російського народу, і виголосив цю промову в Санкт-Петербурзі, щоб відзначити 80-ту річницю прориву радянськими військами нацистської блокади Ленінграда. Він заявив, що радянські війська перемогли "геноцид Ленінграда" нацистської Німеччини, і провів порівняння з тим, як сучасна Росія бореться з "українськими неонацистами" на Донбасі.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров посилив зусилля, спрямовані на збільшення російської підтримки затяжної війни, прямо заявивши, що Україна і Захід здійснюють геноцид російського народу.
У той же час Путін і Лавров продовжують заперечувати український суверенітет і відверто відкидають прямі переговори з Україною.
Також у ISW спостерегли, що Путін продовжує докладати зусиль для відновлення російської оборонно-промислової бази, щоб підтримати затяжну війну в Україні.
Основні висновки ISW за 18 січня:
- Промова президента Росії Володимира Путіна з нагоди річниці блокади Ленінграда продовжила демонструвати, що він залишається невпевненим у своїй здатності суттєво впливати на російський інформаційний простір.
- Промова Путіна, ймовірно, є частиною більш широких інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб загорнути "спеціальну військову операцію" в російський національний міф про Велику Вітчизняну війну (Другу світову війну) з метою посилення підтримки росіянами затяжної війни і мобілізації.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров посилив зусилля, спрямовані на збільшення російської підтримки затяжної війни, безпідставно заявивши, що Україна і Захід здійснюють геноцид російського народу.
- Путін продовжує докладати зусиль для відновлення оборонно-промислової бази Росії для підтримки затяжної війни в Україні.
- Путін і Лавров продовжують заперечувати український суверенітет і відверто відкидають прямі переговори з Україною.
- Фінансист ПВК "Вагнер" Пригожин стає все більш сміливим у своїх словесних нападках на Міністерство оборони Росії та Кремль.
- Пригожин та інші відомі російські діячі створюють новий простір для критики президента Росії Володимира Путіна, не боячись відплати.
- Російські війська продовжили обмежені контратаки, щоб повернути втрачені позиції під Кремінною.
- Загарбники продовжили наступальні операції поблизу Соледара, Бахмута, Авдіївки і Донецька.
- Міністерство оборони Росії продовжує намагатися применшити роль "групи Вагнера" у заявлених тактичних успіхах в районі Соледара.
- Українські офіційні особи зазначають, що російські війська концентруються в Запорізькій області, можливо, для проведення масштабної оборонної або наступальної операції.
- Дедалі частіше використання російськими військами запалювальних боєприпасів для нанесення ударів на півдні України, імовірно, підтверджує, що окупанти стикаються з нестачею звичайних артилерійських снарядів.
- Українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що російська влада, вірогідно, готується до другої хвилі мобілізації.