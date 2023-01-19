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У Росії створюють новий простір для критики Путіна без остраху помсти – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 19 січня 2023, 03:57
У Росії створюють новий простір для критики Путіна без остраху помсти – ISW
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що в Росії створюється новий простір для критики президента Росії Володимира Путіна, і його ініціатори не бояться відплати.

Джерело: ISW

Деталі: Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стає все більш сміливим у своїх словесних нападках на Міністерство оборони Росії.

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Як зазначають в інституті, 18 січня Пригожин розкритикував нові інструкції Міноборони для російських військ в Україні, які обмежують використання певних персональних електронних пристроїв у зоні бойових дій і встановлюють чоловікам більш суворі вимоги до стандартів догляду.

Пригожин захищав російських солдатів, які не дотримуються стандартів догляду за собою (зауважив, що борода є звичним явищем для багатьох мусульманських і православних бійців) і стверджував, що використання солдатами смартфонів і планшетів є необхідним для сучасної війни.

Він заявив, що "війна – це час активних і сміливих, а не чисто виголених, які здали телефони на склад".

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Пригожин також розкритикував "відірваних від життя" чиновників Міноборони Росії, а також адміністрацію президента РФ.

Так званий "кухар Путіна" та інші особи в Росії створюють новий простір для критики Путіна, не боячись відплати.

Аналітики стверджують, що Путін вирішив поки що не вдаватися до цензури у випадку таких заяв.

Військові експерти зауважують, що промова президента Росії Володимира Путіна на честь прориву радянськими військами блокади Ленінграда продемонструвала, що він залишається невпевненим у своїй здатності суттєво впливати на російський інформаційний простір.

Його промова, ймовірно, є частиною більш масштабних і відносно нових інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб загорнути "спеціальну військову операцію" в російський національний міф про Велику Вітчизняну війну (Другу світову війну) з метою посилення підтримки росіянами затяжної війни і посилення мобілізації.

Як зазначають аналітики, промова Путіна мала символічне значення для російської внутрішньої аудиторії. Путін полюбляє використовувати символічні дати та історичні аналогії, звертаючись до російського народу, і виголосив цю промову в Санкт-Петербурзі, щоб відзначити 80-ту річницю прориву радянськими військами нацистської блокади Ленінграда. Він заявив, що радянські війська перемогли "геноцид Ленінграда" нацистської Німеччини, і провів порівняння з тим, як сучасна Росія бореться з "українськими неонацистами" на Донбасі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров посилив зусилля, спрямовані на збільшення російської підтримки затяжної війни, прямо заявивши, що Україна і Захід здійснюють геноцид російського народу.

У той же час Путін і Лавров продовжують заперечувати український суверенітет і відверто відкидають прямі переговори з Україною.

Також у ISW спостерегли, що Путін продовжує докладати зусиль для відновлення російської оборонно-промислової бази, щоб підтримати затяжну війну в Україні.

Основні висновки ISW за 18 січня:

  • Промова президента Росії Володимира Путіна з нагоди річниці блокади Ленінграда продовжила демонструвати, що він залишається невпевненим у своїй здатності суттєво впливати на російський інформаційний простір.
  • Промова Путіна, ймовірно, є частиною більш широких інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб загорнути "спеціальну військову операцію" в російський національний міф про Велику Вітчизняну війну (Другу світову війну) з метою посилення підтримки росіянами затяжної війни і мобілізації.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров посилив зусилля, спрямовані на збільшення російської підтримки затяжної війни, безпідставно заявивши, що Україна і Захід здійснюють геноцид російського народу.
  • Путін продовжує докладати зусиль для відновлення оборонно-промислової бази Росії для підтримки затяжної війни в Україні.
  • Путін і Лавров продовжують заперечувати український суверенітет і відверто відкидають прямі переговори з Україною.
  • Фінансист ПВК "Вагнер" Пригожин стає все більш сміливим у своїх словесних нападках на Міністерство оборони Росії та Кремль.
  • Пригожин та інші відомі російські діячі створюють новий простір для критики президента Росії Володимира Путіна, не боячись відплати.
  • Російські війська продовжили обмежені контратаки, щоб повернути втрачені позиції під Кремінною.
  • Загарбники продовжили наступальні операції поблизу Соледара, Бахмута, Авдіївки і Донецька.
  • Міністерство оборони Росії продовжує намагатися применшити роль "групи Вагнера" у заявлених тактичних успіхах в районі Соледара.
  • Українські офіційні особи зазначають, що російські війська концентруються в Запорізькій області, можливо, для проведення масштабної оборонної або наступальної операції.
  • Дедалі частіше використання російськими військами запалювальних боєприпасів для нанесення ударів на півдні України, імовірно, підтверджує, що окупанти стикаються з нестачею звичайних артилерійських снарядів.
  • Українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що російська влада, вірогідно, готується до другої хвилі мобілізації.

Теми: ПутінРосіявійнаВагнер
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