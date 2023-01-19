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В России создают новое пространство для критики Путина без боязни мести – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 января 2023, 03:57
В России создают новое пространство для критики Путина без боязни мести – ISW
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что в России создается новое пространство для критики президента России Владимира Путина, и его инициаторы не боятся возмездия.

Источник: ISW

Детали: Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин становится все более смелым в своих словесных нападках на Министерство обороны России.

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Как отмечают в институте, 18 января Пригожин раскритиковал новые инструкции Минобороны для российских войск в Украине, которые ограничивают использование определенных персональных электронных устройств в зоне боевых действий и устанавливают мужчинам более строгие требования к стандартам ухода.

Пригожин защищал российских солдат, которые не придерживаются стандартов ухода за собой (заметил, что борода является обычным явлением для многих мусульманских и православных бойцов) и утверждал, что использование солдатами смартфонов и планшетов является необходимым для современной войны.

Он заявил, что "война - это время активных и смелых, а не чисто выбритых, сдавших телефоны на склад".

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Пригожин также раскритиковал "оторванных от жизни" чиновников Минобороны России, а также администрацию президента РФ.

Так называемый "повар Путина" и другие лица в России создают новое пространство для критики Путина, не боясь возмездия.

Аналитики утверждают, что Путин решил пока не прибегать к цензуре в случае таких заявлений.

Военные эксперты отмечают, что речь президента России Владимира Путина в честь прорыва советскими войсками блокады Ленинграда продемонстрировала, что он остается неуверенным в своей способности существенно влиять на российское информационное пространство.

Его речь, вероятно, является частью более масштабных и относительно новых информационных усилий, направленных на то, чтобы завернуть "специальную военную операцию" в российский национальный миф о Великой Отечественной войне (Второй мировой войне) с целью усиления поддержки россиянами затяжной войны и усиления мобилизации.

Как отмечают аналитики, речь Путина имела символическое значение для российской внутренней аудитории. Путин любит использовать символические даты и исторические аналогии, обращаясь к российскому народу, и произнес эту речь в Санкт-Петербурге, чтобы отметить 80-ю годовщину прорыва советскими войсками нацистской блокады Ленинграда. Он заявил, что советские войска победили "геноцид Ленинграда" нацистской Германии, и провел сравнение с тем, как современная Россия борется с "украинскими неонацистами" на Донбассе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усилил усилия, направленные на увеличение российской поддержки затяжной войны, прямо заявив, что Украина и Запад осуществляют геноцид русского народа.

В то же время Путин и Лавров продолжают отрицать украинский суверенитет и откровенно отвергают прямые переговоры с Украиной.

Также в ISW наблюдали, что Путин продолжает прилагать усилия для восстановления российской оборонно-промышленной базы, чтобы поддержать затяжную войну в Украине.

Основные выводы ISW за 18 января:

  • Речь президента России Владимира Путина по случаю годовщины блокады Ленинграда продолжила демонстрировать, что он остается неуверенным в своей способности существенно влиять на российское информационное пространство.
  • Речь Путина, вероятно, является частью более широких информационных усилий, направленных на то, чтобы завернуть "специальную военную операцию" в российский национальный миф о Великой Отечественной войне (Второй мировой войне) с целью усиления поддержки россиянами затяжной войны и мобилизации.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров усилил усилия, направленные на увеличение российской поддержки затяжной войны, безосновательно заявив, что Украина и Запад осуществляют геноцид русского народа.
  • Путин продолжает прилагать усилия для восстановления оборонно-промышленной базы России для поддержки затяжной войны в Украине.
  • Путин и Лавров продолжают отрицать украинский суверенитет и откровенно отвергают прямые переговоры с Украиной.
  • Финансист ЧВК "Вагнер" Пригожин становится все более смелым в своих словесных нападках на Министерство обороны России и Кремль.
  • Пригожин и другие известные российские деятели создают новое пространство для критики президента России Владимира Путина, не боясь возмездия.
  • Российские войска продолжили ограниченные контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции под Кременной.
  • Захватчики продолжили наступательные операции вблизи Соледара, Бахмута, Авдеевки и Донецка.
  • Министерство обороны России продолжает пытаться преуменьшить роль "группы Вагнера" в заявленных тактических успехах в районе Соледара.
  • Украинские официальные лица отмечают, что российские войска концентрируются в Запорожской области, возможно, для проведения масштабной оборонительной или наступательной операции.
  • Все более частое использование российскими войсками зажигательных боеприпасов для нанесения ударов на юге Украины, вероятно, подтверждает, что оккупанты сталкиваются с нехваткой обычных артиллерийских снарядов.
  • Украинские и российские источники продолжают указывать на то, что российские власти, вероятно, готовятся ко второй волне мобилизации.

Темы: ПутинРосcиявойнаВагнер
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