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Республіканці закликали Байдена і Шольца надати Україні необхідну зброю

Ольга Глущенко Четвер, 19 січня 2023, 05:58
фото: twitter ЄП

Члени Конгресу Сполучених Штатів, республіканці закликали адміністрацію президента Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца терміново передати Україні необхідні системи озброєння.

Джерело: заява двох республіканців

Дослівно: "Настав час урядам Байдена і Шольца наслідувати приклад наших британських і східноєвропейських союзників – танки Leopard 2, ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності повинні бути схвалені без зволікань".

Деталі: Заяву оприлюднили глава Комітету Палати представників США у міжнародних справах Майкл Маккол і глава Комітету з питань збройних сил Майк Роджерс.

При цьому вони нагадали про зволікання з введенням санкцій проти Nord Stream 2 і передачею Україні ЗРК Stinger.

Республіканці наголосили, що нинішня "нерішучість і самостримування" призведе до затягування війни, що "коштуватиме життя українців".

Теми: СШАзброявійнаУкраїна
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