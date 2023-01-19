Республиканцы призвали Байдена и Шольца предоставить Украине необходимое оружие

Члены Конгресса Соединенных Штатов, республиканцы призвали администрацию президента Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца срочно передать Украине необходимые системы вооружения.

Источник: заявление двух республиканцев

Дословно: "Пришло время правительствам Байдена и Шольца последовать примеру наших британских и восточноевропейских союзников - танки Leopard 2, ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедлений".

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Детали: Заявление обнародовали глава Комитета Палаты представителей США по международным делам Майкл Маккол и глава Комитета по вооруженным силам Майк Роджерс.

При этом они напомнили о промедлении с введением санкций против Nord Stream 2 и передачей Украине ЗРК Stinger.

Республиканцы подчеркнули, что нынешняя "нерешительность и самоограничение" приведет к затягиванию войны, что "будет стоить жизни украинцев".