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Республиканцы призвали Байдена и Шольца предоставить Украине необходимое оружие

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 января 2023, 04:58
Республиканцы призвали Байдена и Шольца предоставить Украине необходимое оружие
фото: twitter ЕП

Члены Конгресса Соединенных Штатов, республиканцы призвали администрацию президента Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца срочно передать Украине необходимые системы вооружения.

Источник: заявление двух республиканцев

Дословно: "Пришло время правительствам Байдена и Шольца последовать примеру наших британских и восточноевропейских союзников - танки Leopard 2, ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедлений".

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Детали: Заявление обнародовали глава Комитета Палаты представителей США по международным делам Майкл Маккол и глава Комитета по вооруженным силам Майк Роджерс.

При этом они напомнили о промедлении с введением санкций против Nord Stream 2 и передачей Украине ЗРК Stinger.

Республиканцы подчеркнули, что нынешняя "нерешительность и самоограничение" приведет к затягиванию войны, что "будет стоить жизни украинцев".

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Темы: СШАоружиевойнаУкраина
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