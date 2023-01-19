ЗСУ за добу ліквідували 760 загарбників, 6 ворожих танків і гелікоптер
Четвер, 19 січня 2023, 07:58
Загальні бойові втрати ворога за минулу добу зросли на 760 солдатів, 6 танків і один гелікоптер.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: З 24 лютого 2022 року по 19 січня 2023 втрати ворога орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 118530 (+760) осіб,
танків ‒ 3136 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 6235 (+10) од,
артилерійських систем – 2122 (+14) од,
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РСЗВ – 442 (+0) од,
засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
літаків – 287 (+0) од,
гелікоптерів – 277 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 (+6),
крилаті ракети ‒ 749 (+0),
кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 190 (+0).
"Дані уточнюються", – зазначають у штабі.