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ЗСУ за добу ліквідували 760 загарбників, 6 ворожих танків і гелікоптер

Ольга Глущенко Четвер, 19 січня 2023, 07:58
ілюстративне фото ЗСУ

Загальні бойові втрати ворога за минулу добу зросли на 760 солдатів, 6 танків і один гелікоптер.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: З 24 лютого 2022 року по 19 січня 2023 втрати ворога орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 118530 (+760) осіб,

танків ‒ 3136 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 6235 (+10) од,

артилерійських систем – 2122 (+14) од,

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РСЗВ – 442 (+0) од,

засоби ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 287 (+0) од,

гелікоптерів – 277 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 (+6),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 190 (+0).

"Дані уточнюються", – зазначають у штабі.

Теми: війнаГенштабРосія
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