ВСУ за сутки ликвидировали 760 захватчиков, 6 вражеских танков и вертолет

Общие боевые потери врага за минувшие сутки выросли на 760 солдат, 6 танков и один вертолет.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: С 24 февраля 2022 года по 19 января 2023 года потери врага ориентировочно составили:

личного состава - около 118530 (+760) человек,

танков - 3136 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 6235 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2122 (+14) ед,

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РСЗО - 442 (+0) ед,

средства ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов - 287 (+0) ед,

вертолетов - 277 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1882 (+6),

крылатые ракеты - 749 (+0),

корабли / катера - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4896 (+7) ед,

специальная техника - 190 (+0).

"Данные уточняются", - отмечают в штабе.