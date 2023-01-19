ВСУ за сутки ликвидировали 760 захватчиков, 6 вражеских танков и вертолет
Четверг, 19 января 2023, 06:58
Общие боевые потери врага за минувшие сутки выросли на 760 солдат, 6 танков и один вертолет.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: С 24 февраля 2022 года по 19 января 2023 года потери врага ориентировочно составили:
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личного состава - около 118530 (+760) человек,
танков - 3136 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 6235 (+10) ед,
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артиллерийских систем - 2122 (+14) ед,
РСЗО - 442 (+0) ед,
средства ПВО - 220 (+0) ед,
самолетов - 287 (+0) ед,
вертолетов - 277 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1882 (+6),
крылатые ракеты - 749 (+0),
корабли / катера - 17 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4896 (+7) ед,
специальная техника - 190 (+0).
"Данные уточняются", - отмечают в штабе.