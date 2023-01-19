Росіяни обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії

Уночі 19 січня російські війська вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: ""Градами" та важкою артилерією обстріляли росіяни Нікопольщину цієї ночі…



Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли у дві громади – Червоногригорівську та Марганецьку".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Але люди, за попередніми даними, не постраждали.