Росіяни обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії
Четвер, 19 січня 2023, 08:03
Уночі 19 січня російські війська вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: ""Градами" та важкою артилерією обстріляли росіяни Нікопольщину цієї ночі…
Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли у дві громади – Червоногригорівську та Марганецьку".
Деталі: Голова ОВА зазначив, що пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Але люди, за попередніми даними, не постраждали.
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