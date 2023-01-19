Россияне обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии
Четверг, 19 января 2023, 08:03
Ночью 19 января российские войска ударили по Никопольскому району Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: ""Градами" и тяжелой артиллерией обстреляли россияне Никопольщину этой ночью...
Более 30 смертоносных снарядов прилетели в две общины – Красногригорьевскую и Марганецкую".
Детали: Глава ОВА отметил, что повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Но люди, по предварительным данным, не пострадали.
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