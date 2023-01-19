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Росіяни вдарили ракетами С-300 по громаді поблизу Запоріжжя

Ірина БалачукЧетвер, 19 січня 2023, 07:46
Росіяни вдарили ракетами С-300 по громаді поблизу Запоріжжя
Наслідки російських ударів по Запорізькій області. Фото ілюстративне з Telegram Старуха

Уночі 19 січня російські військові випустили ракети С-300 по громаді поблизу міста Запоріжжя.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Звук, який сколихнув серед ночі обласний центр – це ворожий вогонь, спрямований на Матвіївську громаду. Як зазначить окупант у своїх брехливих зведеннях, він цілив у надважливий стратегічний об'єкт. Але ракета С-300 впала у полі, від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибило всі вікна".

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Деталі: Голова ОВА зазначив, що, на щастя, минулося без жертв.

Загалом, за словами Старуха, за минулу добу 17 населених пунктів області пережили 153 російські обстріли. Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування.

Теми: Запорізька областьвійна
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