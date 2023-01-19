Росіяни вдарили ракетами С-300 по громаді поблизу Запоріжжя

Уночі 19 січня російські військові випустили ракети С-300 по громаді поблизу міста Запоріжжя.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Звук, який сколихнув серед ночі обласний центр – це ворожий вогонь, спрямований на Матвіївську громаду. Як зазначить окупант у своїх брехливих зведеннях, він цілив у надважливий стратегічний об'єкт. Але ракета С-300 впала у полі, від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибило всі вікна".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що, на щастя, минулося без жертв.

Загалом, за словами Старуха, за минулу добу 17 населених пунктів області пережили 153 російські обстріли. Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування.