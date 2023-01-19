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Россияне ударили ракетами С-300 по общине вблизи Запорожья

Ирина БалачукЧетверг, 19 января 2023, 07:46
Россияне ударили ракетами С-300 по общине вблизи Запорожья
Последствия российских ударов по Запорожской области. Фото иллюстративное из Telegram Старуха

Ночью 19 января российские военные выпустили ракеты С-300 по общине вблизи города Запорожье.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Звук, который всколыхнул среди ночи областной центр – это вражеский огонь, направленный на Матвеевскую общину. Как отметит оккупант в своих лживых сводках, он целился в сверхважный стратегический объект. Но ракета С-300 упала в поле, от ее взрыва в местном образовательном учреждении и зданиях рядом выбило все окна".

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Детали: Глава ОВА отметил, что, к счастью, обошлось без жертв.

Всего, по словам Старуха, за минувшие сутки 17 населенных пунктов области пережили 153 российских обстрела. Сейчас зафиксировано 28 сообщений о разрушениях.

Темы: Запорожская областьвойна
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