Россияне ударили ракетами С-300 по общине вблизи Запорожья

Ночью 19 января российские военные выпустили ракеты С-300 по общине вблизи города Запорожье.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Звук, который всколыхнул среди ночи областной центр – это вражеский огонь, направленный на Матвеевскую общину. Как отметит оккупант в своих лживых сводках, он целился в сверхважный стратегический объект. Но ракета С-300 упала в поле, от ее взрыва в местном образовательном учреждении и зданиях рядом выбило все окна".

Реклама:

Детали: Глава ОВА отметил, что, к счастью, обошлось без жертв.

Всего, по словам Старуха, за минувшие сутки 17 населенных пунктов области пережили 153 российских обстрела. Сейчас зафиксировано 28 сообщений о разрушениях.