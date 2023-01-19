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Британська розвідка: залучення Росією на полі бою новітніх T-14 – ризик для неї

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 08:56
Т-14 Армата. Фото wikipedia.org

У британській розвідці вважають, що Росії насправді не вигідно починати застосовувати на полі бою свій новітній танк Т-14 Aрмата, і якщо це станеться, то передусім з пропагандистською метою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії за 19 січня. 

У ньому розповідають, що у Москві, скоріш за все, думають над застосуванням на полі бою в Україні невеликої кількості новітніх російських танків Т-14. У грудні їх помічали на полігонах на півдні Росії, де, як вважається, розгортають сили перед відправленням на фронт. Російські пропагандистські ресурси після того почали розповідати, що їх готуються застосувати у війні проти України, але невідомо, чи справді ці танки почали брати участь у бойових діях. 

"Будь-яке бойове застосування Т-14, скоріш за все – дуже ризикове рішення для Росії", – пише британська розвідка. 

Так, нагадують аналітики, "Армату" розробляли 11 років, встановлені терміни неодноразово зривалися, заплановані обсяги врешті скоротили, надходила інформація про проблеми з виробництвом.

"Додатковий виклик для Росії – пристосувати логістичний ланцюжок для Т-14, тому що він більший і важчий, ніж інші російські танки. Якщо РФ задіє Т-14 на полі бою, це буде у першу чергу з метою пропагандою. Виготовлено їх, можливо, всього лиш кілька десятків, і командири навряд чи вважатимуть цю машину надійною, щоб покладатися на неї в бою", – зазначають в огляді.  

У попередньому огляді розповідали про ситуацію під Соледаром і Бахмутом. 

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Теми: РосіявійнаВелика Британіярозвідка
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