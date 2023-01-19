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Британская разведка: привлечение Россией на поле боя новейших T-14 – риск для нее

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 07:56
Британская разведка: привлечение Россией на поле боя новейших T-14 – риск для нее
Т-14 Армата. Фото wikipedia.org

В британской разведке считают, что России на самом деле не выгодно начинать применять на поле боя свой новейший танк Т-14 Армата, и если это произойдет, то прежде всего с пропагандистской целью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании за 19 января. 

В нем рассказывают, что в Москве, скорее всего, думают над применением на поле боя в Украине небольшого количества новейших российских танков Т-14. В декабре их замечали на полигонах на юге России, где, как считается, разворачивают силы перед отправкой на фронт. Российские пропагандистские ресурсы после того начали рассказывать, что их готовятся применить в войне против Украины, но неизвестно, действительно ли эти танки начали участвовать в боевых действиях. 

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"Любое боевое применение Т-14, скорее всего – очень рискованное решение для России", – пишет британская разведка. 

Так, напоминают аналитики, "Армату" разрабатывали 11 лет, установленные сроки неоднократно срывались, запланированные объемы в конце концов сократили, поступала информация о проблемах с производством.

"Дополнительный вызов для России - приспособить логистическую цепочку для Т-14, потому что он больше и тяжелее, чем другие российские танки. Если РФ задействует Т-14 на поле боя, это будет в первую очередь с целью пропаганды. Изготовлено их, возможно, всего лишь несколько десятков, и командиры вряд ли будут считать эту машину надежной, чтобы полагаться на нее в бою", – отмечают в обзоре.  

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В предыдущем обзоре рассказывали о ситуации под Соледаром и Бахмутом. 

Темы: РосcиявойнаВеликобританияразведка
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