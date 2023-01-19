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Франція подумує надати Україні свої основні бойові танки Leclerc – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 08:58
Франція подумує надати Україні свої основні бойові танки Leclerc – ЗМІ
Фото з Wikipedia

У Парижі розглядають можливість надання Україні французьких бойових танків Leclerc, але рішення з цього питання ще не прийняте.

Про це, як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Зазначається, що французи розглядають можливість відправки в Україну власних танків Leclerc, щоб забезпечити Берлін спільною платформою для танкових поставок.

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"Це складне питання, яке ще не вирішене в Парижі. Але ми думаємо над цим", – сказав французький чиновник, і згадав про майбутню зустріч у неділю.

"Побачимо, що буде вирішено на спільному засіданні французько-німецького кабінету міністрів", – сказав він.

Одне з німецьких видань повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом казав, що дасть згоду на постачання німецьких танків Leopard 2 Україні, якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.

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У Пентагоні раніше пояснювали, що головна причина, через яку Штати наразі утримуються від передання Україні танків Abrams, полягає у складності їхнього обслуговування в умовах бойових дій, а також необхідності підготовки військових.

Нагадаємо, співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував рішення президента Франції Еммануеля Макрона оголосити про надання Україні легких колісних танків.

Теми: ФранціяУкраїназброя
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