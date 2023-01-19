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Франция подумывает предоставить Украине свои основные боевые танки Leclerc – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 09:58
Фото из Wikipedia

В Париже рассматривают возможность предоставления Украине французских боевых танков Leclerc, но решение по этому вопросу еще не принято.

Об этом, как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Отмечается, что французы рассматривают возможность отправки в Украину собственных танков Leclerc, чтобы обеспечить Берлин общей платформой для танковых поставок.

"Это сложный вопрос, который еще не решен в Париже. Но мы думаем над этим", – сказал французский чиновник, и упомянул о предстоящей встрече в воскресенье.

"Посмотрим, что будет решено на совместном заседании французско-немецкого кабинета министров", – сказал он.

Одно из немецких изданий сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом говорил, что даст согласие на поставку немецких танков Leopard 2 Украине, если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

В Пентагоне ранее объясняли, что главная причина, по которой Штаты пока воздерживаются от передачи Украине танков Abrams, заключается в сложности их обслуживания в условиях боевых действий, а также необходимости подготовки военных.

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Напомним, сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль раскритиковал решение президента Франции Эммануэля Макрона объявить о предоставлении Украине легких колесных танков.

Темы: ФранцияУкраинаоружие
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