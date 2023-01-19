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Німеччина більше не залежить від російських енергоносіїв – міністр

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 10:12

Німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

Лінднер заявив, що Німеччина повністю диверсифікувала свою енергетичну інфраструктуру після вторгнення Росії в Україну минулого року.

Після вторгнення Росія перекрила газові крани до Європи, що призвело до побоювань відключення електроенергії цієї зими. Але Німеччина знайшла нові джерела енергії, сказав Лінднер.

"Так, звичайно, Німеччина все ще залежить від імпорту енергоносіїв, але сьогодні не від російського імпорту, а від світових ринків", - зазначив він.

Раніше Німеччина імпортувала близько половини газу з Росії і більше третини нафти.

У пошуках альтернативних джерел енергії країна знову відкрила вугільні електростанції, відклала плани закриття трьох атомних електростанцій, що залишилися, і наполягає на збільшенні потужностей для зберігання природного газу, імпортованого з інших країн, таких як Норвегія і США.

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На Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, Швейцарія, Лінднер звернув увагу на швидкість, з якою був побудований новий термінал скрапленого природного газу в Німеччині - за його словами, рекордно швидко, близько восьми місяців. Він додав, що планується більше інвестицій в інфраструктуру.

"Це лише [один] приклад величезних змін у німецькій політиці", - сказав він.

"Ми зрозуміли, що після епохи канцлерки Меркель ми повинні підвищувати нашу конкурентоспроможність. Ця епоха була зосереджена на сильних сторонах минулого, а зараз ми розвиваємо сильні сторони майбутнього", - заявив Лінднер.

Як повідомлялося, завдяки скороченню споживання та використання нових ланцюгів постачання запаси газу у Франції перебувають на рекордному рівні.

Теми: НімеччинаРосіяенергетика
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