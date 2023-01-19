Германия больше не зависит от российских энергоносителей - министр

Немецкий министр финансов Кристиан Линднер заявил, что Германия больше не зависит от российского импорта энергоносителей.

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

Линднер заявил, что Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после вторжения России в Украину в прошлом году.

После вторжения Россия перекрыла газовые краны в Европу, что привело к опасениям отключения электроэнергии этой зимой. Но Германия нашла новые источники энергии, сказал Линднер.

"Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоносителей, но сегодня не от российского импорта, а от мировых рынков", - отметил он.

Ранее Германия импортировала около половины газа из России и более трети нефти.

В поисках альтернативных источников энергии страна вновь открыла угольные электростанции, отложила планы закрытия трех оставшихся атомных электростанций и настаивает на увеличении мощностей для хранения природного газа, импортируемого из других стран, таких как Норвегия и США.

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На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария, Линднер обратил внимание на скорость, с которой был построен новый терминал сжиженного природного газа в Германии - по его словам, рекордно быстро, около восьми месяцев. Он добавил, что планируется больше инвестиций в инфраструктуру.

"Это лишь [один] пример огромных изменений в немецкой политике", - сказал он.

"Мы поняли, что после эпохи канцлера Меркель мы должны повышать нашу конкурентоспособность. Эта эпоха была сосредоточена на сильных сторонах прошлого, а сейчас мы развиваем сильные стороны будущего", - заявил Линднер.

Как сообщалось, благодаря сокращению потребления и использования новых цепей поставок запасы газа во Франции находятся на рекордном уровне.