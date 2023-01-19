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Самі готують, працюють і читають українською: ЗМІ показали, як живуть російські полонені в колонії

"Українська правда"Четвер, 19 січня 2023, 10:40
Фото: Meduza

Російських полонених в Україні утримують в спеціальних таборах, які відвідують представники міжнародних організацій. Росія ж не надає доступу до українських полонених.

Джерело: репортаж Meduza

Деталі: Видання побувало в одному із таких місць утримання російських полонених в Україні і опублікувало фото.

Із самої колонії, де утримують полонених росіян, відселили звичайних українських в’язнів, що передбачено Женевською конвенцією. За умовами в таборі стежать представники Червоного Хреста, які його регулярно відвідують.

 

В колонії російські полонені працюють. Робота оплачується і на ці гроші військовополонені можуть купити собі що-небудь у місцевому магазині - або оплатити додаткову телефонну розмову.

 
 

Готують їжу полонені собі самі. Для них передбачено триразове харчування.

Також у полонених є кімната відпочинку, де вони можуть подивитися телевізор, чи почитати книжки українською мовою. На території колонії є церква.

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Теми: полоненіУкраїна
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