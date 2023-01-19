Самі готують, працюють і читають українською: ЗМІ показали, як живуть російські полонені в колонії
Російських полонених в Україні утримують в спеціальних таборах, які відвідують представники міжнародних організацій. Росія ж не надає доступу до українських полонених.
Джерело: репортаж Meduza
Деталі: Видання побувало в одному із таких місць утримання російських полонених в Україні і опублікувало фото.
Із самої колонії, де утримують полонених росіян, відселили звичайних українських в’язнів, що передбачено Женевською конвенцією. За умовами в таборі стежать представники Червоного Хреста, які його регулярно відвідують.
В колонії російські полонені працюють. Робота оплачується і на ці гроші військовополонені можуть купити собі що-небудь у місцевому магазині - або оплатити додаткову телефонну розмову.
Готують їжу полонені собі самі. Для них передбачено триразове харчування.
Також у полонених є кімната відпочинку, де вони можуть подивитися телевізор, чи почитати книжки українською мовою. На території колонії є церква.