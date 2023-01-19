Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сами готовят, работают и читают на украинском: СМИ показали, как живут российские пленные в колонии

"Украинская правда"Четверг, 19 января 2023, 09:40
Сами готовят, работают и читают на украинском: СМИ показали, как живут российские пленные в колонии

Российских пленных в Украине содержат в специальных лагерях, которые посещают представители международных организаций. Россия же не предоставляет доступа к украинским пленным.

Источник: репортаж Meduza

Детали: Издание побывало в одном из таких мест содержания российских пленных в Украине и опубликовало фото.

Реклама:

Из самой колонии, где содержат пленных россиян, отселили обычных украинских заключенных, что предусмотрено Женевской конвенцией. За условиями в лагере следят представители Красного Креста, которые его регулярно посещают.

В колонии российские пленные работают. Работа оплачивается и на эти деньги военнопленные могут купить себе что-нибудь в местном магазине - или оплатить дополнительный телефонный разговор.

 
 

Готовят еду пленные себе сами. Для них предусмотрено трехразовое питание.

ВИДЕО ДНЯ

Также у пленных есть комната отдыха, где они могут посмотреть телевизор, или почитать книги на украинском языке. На территории колонии есть церковь.

 
 
 

Темы: пленныеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
пленные
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Около 20% российских пленных сдаются добровольно − Буданов
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: