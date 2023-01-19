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Сами готовят, работают и читают на украинском: СМИ показали, как живут российские пленные в колонии

"Украинская правда"Четверг, 19 января 2023, 10:40

Российских пленных в Украине содержат в специальных лагерях, которые посещают представители международных организаций. Россия же не предоставляет доступа к украинским пленным.

Источник: репортаж Meduza

Детали: Издание побывало в одном из таких мест содержания российских пленных в Украине и опубликовало фото.

Из самой колонии, где содержат пленных россиян, отселили обычных украинских заключенных, что предусмотрено Женевской конвенцией. За условиями в лагере следят представители Красного Креста, которые его регулярно посещают.

В колонии российские пленные работают. Работа оплачивается и на эти деньги военнопленные могут купить себе что-нибудь в местном магазине - или оплатить дополнительный телефонный разговор.

 
 

Готовят еду пленные себе сами. Для них предусмотрено трехразовое питание.

Также у пленных есть комната отдыха, где они могут посмотреть телевизор, или почитать книги на украинском языке. На территории колонии есть церковь.

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Темы: пленныеУкраина
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