СБУ затримала експосадовців Укрзалізниці, які допомогли перекинути ешелони РФ в Україну

Служба безпеки України затримала колишніх посадовців Укрзалізниці, які допомогли агресору перекинути військову техніку та озброєння з Росії на тимчасово окуповану Харківщину.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Харківської обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: За інформацією слідства, на початку повномасштабного вторгнення четверо працівників регіональної філії Укрзалізниці добровільно приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Одного окупанти призначили керівником, інших двох – його заступниками, а третього – інженером у лавах створеного росіянами "Купянск-южной дистанции колеи".

"Посадовці" допомагали росіянам відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті. Насамперед вони сприяли перекиданню рухомого складу військової техніки, озброєння та боєприпасів з Росії до тимчасово захоплених районів Харківщини.

Крім того, вони організували передачу російським загарбникам виробничого обладнання місцевого підрозділу Укрзалізниці, а також особисто закликали місцевих жителів вступати до підконтрольного Росії "залізничного підприємства". За це окупанти обіцяли їм лояльне відношення та виплату "зарплат" у російських рублях.

Після звільнення Харківщини один із зловмисників втік до Росії, інші – вирішили "залягти на дно" в регіоні і таким чином спробували уникнути покарання.

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Співробітники СБУ встановили місцезнаходження трьох зловмисників і затримали їх. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Міра запобіжного заходу – тримання вартою.

Прокуратура повідомляє, що до Росії втік так званий "начальник дистанції". Йому повідомлено про підозру заочно.