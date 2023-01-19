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СБУ задержала экс-сотрудников Укрзализныци, которые помогли перебросить эшелоны РФ в Украину

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 19 января 2023, 09:38
СБУ задержала экс-сотрудников Укрзализныци, которые помогли перебросить эшелоны РФ в Украину
Фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала бывших должностных лиц Укрзализныци, которые помогли агрессору перебросить военную технику и вооружение из России на временно оккупированную Харьковщину.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: По информации следствия, в начале полномасштабного вторжения четверо работников регионального филиала Укрзализныци добровольно вступили в ряды местной оккупационной администрации.

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Одного оккупанты назначили руководителем, двух других – его заместителями, а третьего – инженером в рядах созданного россиянами "Купянск-южной дистанции колеи".

"Сотрудники" помогали россиянам восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте. Прежде всего они способствовали переброске подвижного состава военной техники, вооружения и боеприпасов из России во временно захваченные районы Харьковщины.

Кроме того, они организовали передачу российским захватчикам производственного оборудования местного подразделения Укрзализныци, а также лично призывали местных жителей вступать в подконтрольное России "железнодорожное предприятие".

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За это оккупанты обещали им лояльное отношение и выплату "зарплат" в российских рублях.

 

После освобождения Харьковщины один из злоумышленников сбежал в Россию, другие – решили "залечь на дно" в регионе и таким образом попытались избежать наказания. 

Сотрудники СБУ установили местонахождение трех злоумышленников и задержали их. Следователи сообщили им о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Мера пресечения – содержание под стражей.

Прокуратура сообщает, что в Россию сбежал так называемый "начальник дистанции". Ему сообщено о подозрении заочно. 

 
 

Темы: УкрзализныцяСБУХарьковская область
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