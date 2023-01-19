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Росіяни за добу обстріляли 9 областей: били по дитсадках, коледжу та енергетиці

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 січня 2023, 10:08
Росіяни за добу обстріляли 9 областей: били по дитсадках, коледжу та енергетиці
Наслідки обстрілу Донеччини, фото з telegram очільника ОВА Павла Кириленка

Російські військові за минулу добу обстріляли коледж на Херсонщині, два дитсадки на Харківщині та Донеччині, а також завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту Донецької області.

Джерело: зведення ОВА 

Деталі: На Чернігівщині за минулу добу – обстріл Новгород-Сіверського району із мінометів. Без жертв та руйнувань. Вночі – без обстрілів.

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Сумщина: у середу протягом дня росіяни обстріляли Краснопільську і Шалигинську громади. По Краснопільській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, Шалигинська громада теж зазнала мінометного обстрілу з території росії. 

В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань. Вночі та вранці – без обстрілів.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Матвіївка, Чарівне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Щербаки, Білогір'я, Оріхів, Степове, Новоандріївка, Новоданилівка, Малинівка, Ольгівське, Кам'янське, Плавні, Малі Щербаки, Таврійське.

ВІДЕО ДНЯ

Надійшло 28 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів рф. Наслідки уточнюються.

Дніпропетровська: від ворожих "Градів" та важкої артилерії знову потерпала Нікопольщина. Росіяни вночі обстріляти Марганецьку та Червоногригорівську громади. Попередньо – люди не постраждали. 

Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Наслідки атаки ще з’ясовуються.

Харківщина: минулої доби ворог здійснював мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Бударки, Землянки, Гатище, Зелене, Вовчанськ, Тернова, Красне, Кам’янка, Чугунівка, Новомлинськ та Дворічна. 

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Курилівки, Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки.

У Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічна Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, горіли господарчі споруди. 

У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два двоповерхових багатоквартирних будинки. Є влучання в амбулаторію.

У смт Вільча через обстріли окупантів пошкоджено 5 приватних будинків. Був "приліт" у Вовчанський геріатричний пансіонат, пошкоджені вікна двоповерхового корпусу.  Також зафіксовано влучання у Вовчанський заклад дошкільної освіти ясла-садок "Малятко". Без жертв.

Луганщина: підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районі Білогорівки.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв Стельмахівку. На Лиманському напрямку росіяни відкривали вогонь у бік Новоєгорівки, Невського, Червонопопівки та Діброви. Ситуація в області залишається напруженою. 

Донеччина: вчора ввечері і вночі – масований артобстріл Авдіївки. 

На ранок артобстріли відновилися, відбувся масований артобстріл центру міста, зафіксовані повітряні вибухи, без детонаціі на землі, в зоні ураження – центральна частина.  По лінії оборони навколо Авдіївки обстріли тривали майже всю ніч, на ранок – активізація штурмових дій по напрямках Красногорівки, Промки, Водяного та Первомайського.

Постійні обстріли Бахмута та Соледара. Ситуація незмінна.

У середу вдень – обстріл з РСЗО с. Плещіївка Костянтинівської громади. Пошкоджені приватні  будинки. Також вдень – ракетний удар по Лиманщині (об'єкт енергетичної інфраструктури).

У середу відбувся обстріл з важкої артилерії села Орлівка Очеретинської громади. Пряме влучання в будівлю Орлівського навчально - виховного комплексу І-ІІІ ступеню, в крило дитячого садка. Без загиблих.

Миколаївщина: у середу двічі за день ворог завдавав артилерійські удари по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії, зокрема, зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Антонівка, Берегове, Веселе, Федорівка, Качкарівка, Янтарне, Львове та Херсон. Постраждалих мирних громадян за добу – четверо.

Російські окупаційні війська не припиняють мародерства на тимчасово зайнятих територіях. Так, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області, окупанти обшукують пусті помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку і меблі.

У Присиваській громаді проводяться фільтраційні заходи, обшуки, перевіряються гаджети. Ворожа армія обстріляла будівлю Херсонського морського коледжу рибної промисловості. У будівлі закладу вибиті вікна та пошкоджено дах.

Зі звільненої Херсонщини евакуйовано 82 особи, з них 9 – діти.

Теми: війнаобстрілракетний удар
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