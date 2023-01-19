Россияне за сутки обстреляли 9 областей: били по детсадам, колледжу и энергетике

Российские военные за минувшие сутки обстреляли колледж в Херсонской области, два детсада в Харьковской и Донецкой областях, а также нанесли ракетный удар по энергетическому объекту Донетчины.

Источник: сводка ОВА

Детали: Черниговщина: за минувшие сутки - обстрел Новгород-Северского района из минометов. Без жертв и разрушений. Ночью - без обстрелов.

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Сумщина: в среду в течение дня россияне обстреляли Краснопольскую и Шалыгинскую громады. По Краснопольской общине враг открывал минометный огонь, Шалигинская община тоже подверглась минометному обстрелу с территории России.

В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений. Ночью и утром - без обстрелов.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Матвеевка, Волшебное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Щербаки, Белогорье, Орехов, Степное, Новоандреевка, Новоданиловка, Малиновка, Ольговское, Каменское, Плавни, Малые Щербаки, Таврическое.

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Поступило 28 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов рф. Последствия уточняются.

Днепропетровская: от вражеских "Градов" и тяжелой артиллерии снова пострадала Никопольщина. Россияне ночью обстреляли Марганецкую и Червоногригорьевскую общины. Предварительно - люди не пострадали.

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Последствия атаки еще выясняются.

Харьковщина: за прошедшие сутки враг осуществлял минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терновая, Красное, Каменка, Чугуновка, Новомлинск и Двуречная.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синьковки, Берестового и Табаевки.

В Купянске в результате обстрелов повреждены жилой дом и частное предприятие. В пгт Двуречная Купянского района поврежден частный дом, горели хозяйственные постройки.

В Волчанске Чугуевского района в результате вражеского обстрела повреждены два двухэтажных многоквартирных дома. Есть попадание в амбулаторию.

В пгт Вильча из-за обстрелов оккупантов повреждены 5 частных домов. Был "прилет" в Волчанский гериатрический пансионат, повреждены окна двухэтажного корпуса. Также зафиксировано попадание в Волчанское заведение дошкольного образования ясли-сад "Малятко". Без жертв.

Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районе Белогоровки.

На Купянском направлении противник обстрелял Стельмаховку. На Лиманском направлении россияне открывали огонь в сторону Новоегоровки, Невского, Червонопоповки и Дибровы. Ситуация в области остается напряженной.

Донецкая область: вчера вечером и ночью - массированный артобстрел Авдеевки.

На утро артобстрелы возобновились, состоялся массированный артобстрел центра города, зафиксированы воздушные взрывы, без детонации на земле, в зоне поражения - центральная часть. По линии обороны вокруг Авдеевки обстрелы продолжались почти всю ночь, на утро - активизация штурмовых действий по направлениям Красногоровки, Промки, Водяного и Первомайского.

Постоянные обстрелы Бахмута и Соледара. Ситуация неизменна.

Вчера днем - обстрел из РСЗО с. Плещеевка Константиновской громады. Повреждены частные дома. Также днем - ракетный удар по Лиманщине (объект энергетической инфраструктуры).

Вчера состоялся обстрел из тяжелой артиллерии села Орловка Очеретинской громады. Прямое попадание в здание Орловского учебно - воспитательного комплекса I-III степени, в крыло детского сада. Без погибших.

Николаевщина: в среду дважды за день враг наносил артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, в частности, подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Антоновка, Береговое, Веселое, Федоровка, Качкаровка, Янтарное, Львов и Херсон. Пострадавших мирных граждан за сутки - четверо.

Российские оккупационные войска не прекращают мародерства на временно занятых территориях. Так, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы Херсонской области, оккупанты обыскивают пустые помещения местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель.

В Присивашской громаде проводятся фильтрационные мероприятия, обыски, проверяются гаджеты. Вражеская армия обстреляла здание Херсонского морского колледжа рыбной промышленности. В здании заведения выбиты окна и повреждена крыша.

Из освобожденной Херсонщины эвакуированы 82 человека, из них 9 - дети.