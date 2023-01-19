Лукашенко розповів Лаврову, що Україна його "приємно здивувала"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна його "приємно дивує", оскільки не йде на провокації проти Білорусі, хоча "її активно підштовхують".

Джерело: відео зустрічі Лукашенка із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, яке поширює Telegram-канал "Пул первого"

Пряма мова Лукашенка: "Сьогодні безпека для нас не тільки ще важливіша. Ви знаєте, задуми наших західних сусідів, не тільки України. Вони намагаються і Україну використати проти Білорусі. Але що мене вражає і приємно дивує – Україна поки тримається, вона на провокації проти Білорусі не йде, хоча її активно підштовхують наші західні сусіди, теж знаєте хто".

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Передісторія:

1 січня Лукашенко, який став поплічником РФ у агресії проти України, підписав перший новорічний указ, яким оголосив 2023-тій рік "роком миру".