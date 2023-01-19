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Лукашенко розповів Лаврову, що Україна його "приємно здивувала"

Олександр ШумілінЧетвер, 19 січня 2023, 10:18
Лукашенко розповів Лаврову, що Україна його приємно здивувала
Фото: Белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна його "приємно дивує", оскільки не йде на провокації проти Білорусі, хоча "її активно підштовхують".  

Джерело: відео зустрічі Лукашенка із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, яке поширює Telegram-канал "Пул первого"

Пряма мова Лукашенка: "Сьогодні безпека для нас не тільки ще важливіша. Ви знаєте, задуми наших західних сусідів, не тільки України. Вони намагаються і Україну використати проти Білорусі. Але що мене вражає і приємно дивує – Україна поки тримається, вона на провокації проти Білорусі не йде, хоча її активно підштовхують наші західні сусіди, теж знаєте хто".

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Передісторія:

  • 1 січня Лукашенко, який став поплічником РФ у агресії проти України, підписав перший новорічний указ, яким оголосив 2023-тій рік "роком миру".

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Теми: ЛукашенкоБілорусь
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