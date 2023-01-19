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Лукашенко рассказал Лаврову, что Украина его "приятно удивила"

Александр ШумилинЧетверг, 19 января 2023, 10:18
Лукашенко рассказал Лаврову, что Украина его приятно удивила
Фото: Белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина его "приятно удивляет", поскольку не идет на провокации против Беларуси, хотя "ее активно подталкивают". 

Источник: видео встречи Лукашенко с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которое распространяет Telegram-канал "Пул первого"

Прямая речь Лукашенко: "Сегодня безопасность для нас не только еще важнее. Вы знаете, замыслы наших западных соседей, не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет - Украина пока держится, она на провокации против Беларуси не идет, хотя ее активно подталкивают наши западные соседи, тоже знаете кто".

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Предыстория:

  • 1 января Лукашенко, который стал пособником РФ в агрессии против Украины, подписал первый новогодний указ, которым объявил 2023-й год "годом мира".

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Темы: ЛукашенкоБеларусь
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