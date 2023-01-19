Лукашенко рассказал Лаврову, что Украина его "приятно удивила"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина его "приятно удивляет", поскольку не идет на провокации против Беларуси, хотя "ее активно подталкивают".

Источник: видео встречи Лукашенко с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которое распространяет Telegram-канал "Пул первого"

Прямая речь Лукашенко: "Сегодня безопасность для нас не только еще важнее. Вы знаете, замыслы наших западных соседей, не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет - Украина пока держится, она на провокации против Беларуси не идет, хотя ее активно подталкивают наши западные соседи, тоже знаете кто".

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