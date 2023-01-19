Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон просить свої війська в Південній Кореї надати озброєння для України

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 11:36
Пентагон. ілюстративне фото з Вікіпедії

Міністерство оборони США попросило свої війська, дислоковані в Південній Кореї, надати обладнання для допомоги Україні у війні проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Збройні сили США в Кореї (USFK), які мають близько 28 500 військовослужбовців у Південній Кореї, заявили, що цей крок є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні з її матеріально-технічними запасами.

"Це не має жодного впливу на наші операції та нашу здатність виконувати наші непохитні зобов'язання щодо захисту нашого союзника, Республіки Корея", - заявив речник ЗС США полковник Айзек Тейлор.

USFK відмовився надати більш детальну інформацію, в тому числі про те, які типи обладнання і скільки було запитано або вже передано.

Заява з'явилася після того, як раніше цього тижня газета New York Times повідомила, що Сполучені Штати перенаправляють боєприпаси з Ізраїлю і Південної Кореї в Україну для використання у війні проти Росії.

Відповідаючи на запитання про це повідомлення, міністерство оборони Південної Кореї заявило, що тісно координує свої дії зі Сполученими Штатами для підтримання боєготовності.

ВІДЕО ДНЯ

Політика Південної Кореї полягає в тому, щоб не постачати Україні летальну зброю. Сеул намагається уникати антагонізму з Росією як з економічних причин, так і через вплив, який Москва може мати на Північну Корею.

Американський чиновник заявив у листопаді, що Вашингтон веде переговори з Південною Кореєю про купівлю артилерійських снарядів для відправки в Україну, хоча Сеул наполягає на тому, що кінцевим користувачем боєприпасів мають бути Сполучені Штати.

Як повідомлялося, загальна вартість нового пакету військової допомоги США для України складе 2,5 млрд доларів, до нього вперше увійдуть бойові машини піхоти Stryker.

Теми: СШАзброявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

На "Рамштайні" не домовились про танки, але Берлін доручив перевірити запаси Leopard

відеоУ Соледарі гармаші ЗСУ рознесли штаб і склад "вагнерівців"

Під завалами багатоповерхівки в Дніпрі знайшли велику суму грошей – мер

Остін: У Росії значні бойові втрати і вичерпуються боєприпаси

відеоНеподалік резиденції Путіна у Москві встановили ППО – ЗМІ

Фінляндія анонсувала найбільший пакет допомоги для України з важким озброєнням

Усі новини...
США
США заарештували росіянина, через криптобіржу якого "відмили" $700 мільйонів
Республіканці закликали Байдена і Шольца надати Україні необхідну зброю
Вартість нового пакету допомоги США Україні сягне $2,5 млрд – CNN
Останні новини
16:52
Генсек НАТО: Потрібно зосередитися на боєприпасах для вже поставленого Україні озброєння
16:28
Несправедливе відключення світла: ще сімом обленерго загрожує штраф
16:26
Берлін анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро
16:26
фотоЗСУ нарощують створення мобільних груп ППО на північних рубежах
16:25
У США поклали відповідальність за посилення економічних проблем Африки на Росію
16:24
Постраждалих у Броварах дітей відправляють за кордон: як вони почуваються і як допомогти
16:20
USAID підтримає розвиток "Дії" в інших країнах – Федоров
16:19
Кіт Степан потрапив на обкладинку журналу Times Monaco
16:19
Росіяни депортували вже понад 2 млн українців, їм примусово роздають паспорти РФ – Спротив
16:18
Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
Усі новини...