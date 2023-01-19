Пентагон просить свої війська в Південній Кореї надати озброєння для України

Міністерство оборони США попросило свої війська, дислоковані в Південній Кореї, надати обладнання для допомоги Україні у війні проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Збройні сили США в Кореї (USFK), які мають близько 28 500 військовослужбовців у Південній Кореї, заявили, що цей крок є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні з її матеріально-технічними запасами.

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"Це не має жодного впливу на наші операції та нашу здатність виконувати наші непохитні зобов'язання щодо захисту нашого союзника, Республіки Корея", - заявив речник ЗС США полковник Айзек Тейлор.

USFK відмовився надати більш детальну інформацію, в тому числі про те, які типи обладнання і скільки було запитано або вже передано.

Заява з'явилася після того, як раніше цього тижня газета New York Times повідомила, що Сполучені Штати перенаправляють боєприпаси з Ізраїлю і Південної Кореї в Україну для використання у війні проти Росії.

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Відповідаючи на запитання про це повідомлення, міністерство оборони Південної Кореї заявило, що тісно координує свої дії зі Сполученими Штатами для підтримання боєготовності.

Політика Південної Кореї полягає в тому, щоб не постачати Україні летальну зброю. Сеул намагається уникати антагонізму з Росією як з економічних причин, так і через вплив, який Москва може мати на Північну Корею.

Американський чиновник заявив у листопаді, що Вашингтон веде переговори з Південною Кореєю про купівлю артилерійських снарядів для відправки в Україну, хоча Сеул наполягає на тому, що кінцевим користувачем боєприпасів мають бути Сполучені Штати.

Як повідомлялося, загальна вартість нового пакету військової допомоги США для України складе 2,5 млрд доларів, до нього вперше увійдуть бойові машини піхоти Stryker.