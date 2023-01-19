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Пентагон просит свои войска в Южной Корее предоставить вооружение для Украины

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 10:36
Пентагон просит свои войска в Южной Корее предоставить вооружение для Украины
Пентагон. иллюстративное фото из Википедии

Министерство обороны США попросило свои войска, дислоцированные в Южной Корее, предоставить оборудование для помощи Украине в войне против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Вооруженные силы США в Корее (USFK), которые имеют около 28 500 военнослужащих в Южной Корее, заявили, что этот шаг является частью усилий США, направленных на помощь Украине с ее материально-техническими запасами.

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"Это не имеет никакого влияния на наши операции и нашу способность выполнять наши непоколебимые обязательства по защите нашего союзника, Республики Корея", - заявил представитель ВС США полковник Айзек Тейлор.

USFK отказался предоставить более подробную информацию, в том числе о том, какие типы оборудования и сколько было запрошено или уже передано.

Заявление появилось после того, как ранее на этой неделе газета New York Times сообщила, что Соединенные Штаты перенаправляют боеприпасы из Израиля и Южной Кореи в Украину для использования в войне против России.

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Отвечая на вопрос об этом сообщении, министерство обороны Южной Кореи заявило, что тесно координирует свои действия с Соединенными Штатами для поддержания боеготовности.

Политика Южной Кореи заключается в том, чтобы не поставлять Украине летальное оружие. Сеул пытается избегать антагонизма с Россией как по экономическим причинам, так и из-за влияния, которое Москва может иметь на Северную Корею.

Американский чиновник заявил в ноябре, что Вашингтон ведет переговоры с Южной Кореей о покупке артиллерийских снарядов для отправки в Украину, хотя Сеул настаивает на том, что конечным пользователем боеприпасов должны быть Соединенные Штаты.

Как сообщалось, общая стоимость нового пакета военной помощи США для Украины составит 2,5 млрд долларов, в него впервые войдут боевые машины пехоты Stryker.

Темы: СШАоружиевойна
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