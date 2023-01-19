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НАБУ взялося за суддю, який не задекларував квартири в Москві та Криму

Ірина БалачукЧетвер, 19 січня 2023, 11:41
Суддя Василенко. Фото "Схем"

Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування суддею Шостого апеляційного адмінсуду Ярославом Василенком квартир у Москві та у тимчасово окупованому Севастополі.

Джерело: програма "Схеми" (Радіо Свобода) з посиланням на відповідь НАБУ на запит

Дослівно з відповіді НАБУ: "За результатами вивчення матеріалів згаданого у запиті журналістського розслідування Національне бюро зареєструвало кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 366-2 (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) ККУ".

Деталі: Максимальна санкція за цієї частиною статті передбачає обмеження волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Передісторія:

  • Раніше "Схеми" розповіли про незадеклароване українським суддею російське та кримське нерухоме майно, а також про його регулярні поїздки в окупований Росією Крим.
  • Журналісти програми встановили, що дружина судді Василенка Олена має у власності дві квартири в Севастополі в ЖК "Аквамарин" з видом на море загальною площею 115 квадратних метрів.  
  • Крім того, родина судді володіє нерухомим майном у Москві, на вулиці Льотчика Бабушкіна. Власниками половини квартири загальною площею 72 квадратних метри є дружина судді Олена Василенко та дочка Юлія Василенко. Журналісти зазначали, що власність на цю квартиру дружина та дочка судді оформили за паспортами громадянок РФ.
  • Також журналісти-розслідувачі отримали дані, що сумарно з початку окупації суддя Василенко 25 разів відвідав Крим та провів на півострові щонайменше 206 днів.

     

Теми: судРосіянерухомістьНАБУ
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