НАБУ взялося за суддю, який не задекларував квартири в Москві та Криму

Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування суддею Шостого апеляційного адмінсуду Ярославом Василенком квартир у Москві та у тимчасово окупованому Севастополі.

Джерело: програма "Схеми" (Радіо Свобода) з посиланням на відповідь НАБУ на запит

Дослівно з відповіді НАБУ: "За результатами вивчення матеріалів згаданого у запиті журналістського розслідування Національне бюро зареєструвало кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 366-2 (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) ККУ".

Деталі: Максимальна санкція за цієї частиною статті передбачає обмеження волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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