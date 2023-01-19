Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

НАБУ взялося за суддю, який не задекларував квартири в Москві та Криму

Ірина БалачукЧетвер, 19 січня 2023, 10:41
НАБУ взялося за суддю, який не задекларував квартири в Москві та Криму
Суддя Василенко. Фото "Схем"

Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування суддею Шостого апеляційного адмінсуду Ярославом Василенком квартир у Москві та у тимчасово окупованому Севастополі.

Джерело: програма "Схеми" (Радіо Свобода) з посиланням на відповідь НАБУ на запит

Дослівно з відповіді НАБУ: "За результатами вивчення матеріалів згаданого у запиті журналістського розслідування Національне бюро зареєструвало кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 366-2 (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) ККУ".

Реклама:

Деталі: Максимальна санкція за цієї частиною статті передбачає обмеження волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Передісторія:

  • Раніше "Схеми" розповіли про незадеклароване українським суддею російське та кримське нерухоме майно, а також про його регулярні поїздки в окупований Росією Крим.
  • Журналісти програми встановили, що дружина судді Василенка Олена має у власності дві квартири в Севастополі в ЖК "Аквамарин" з видом на море загальною площею 115 квадратних метрів.  
  • Крім того, родина судді володіє нерухомим майном у Москві, на вулиці Льотчика Бабушкіна. Власниками половини квартири загальною площею 72 квадратних метри є дружина судді Олена Василенко та дочка Юлія Василенко. Журналісти зазначали, що власність на цю квартиру дружина та дочка судді оформили за паспортами громадянок РФ.
  • Також журналісти-розслідувачі отримали дані, що сумарно з початку окупації суддя Василенко 25 разів відвідав Крим та провів на півострові щонайменше 206 днів.

     

ВІДЕО ДНЯ
Теми: судРосіянерухомістьНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
суд
На Львівщині судитимуть капітана, який побив військовослужбовця
Двох учасників штурму Капітолія засудили до 15 і 17 років тюрми
Цілодобовий домашній арешт – суд обрав запобіжний захід патрульному у Дніпрі
Останні новини
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
Усі новини...
Реклама: