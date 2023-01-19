НАБУ взялось за судью, который не задекларировал квартиры в Москве и Крыму

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по фактам вероятного недекларирования судьей Шестого апелляционного админсуда Ярославом Василенко квартир в Москве и во временно оккупированном Севастополе.

Источник: программа "Схемы" (Радио Свобода) со ссылкой на ответ НАБУ на запрос

Дословно из ответа НАБУ: "По результатам изучения материалов упомянутого в запросе журналистского расследования Национальное бюро зарегистрировало уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст. 366-2 (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации) УК".

Детали: Максимальная санкция по этой части статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Предыстория: