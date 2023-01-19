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НАБУ взялось за судью, который не задекларировал квартиры в Москве и Крыму

Ирина БалачукЧетверг, 19 января 2023, 11:41
Судья Василенко. Фото "Схем"

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по фактам вероятного недекларирования судьей Шестого апелляционного админсуда Ярославом Василенко квартир в Москве и во временно оккупированном Севастополе.

Источник: программа "Схемы" (Радио Свобода) со ссылкой на ответ НАБУ на запрос

Дословно из ответа НАБУ: "По результатам изучения материалов упомянутого в запросе журналистского расследования Национальное бюро зарегистрировало уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст. 366-2 (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации) УК".

Детали: Максимальная санкция по этой части статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Предыстория:

  • Ранее "Схемы" рассказали о незадекларированном украинским судьей российском и крымском недвижимом имуществе, а также о его регулярных поездках в оккупированный Россией Крым.
  • Журналисты программы установили, что жена судьи Василенко Елена имеет в собственности две квартиры в Севастополе в ЖК "Аквамарин" с видом на море общей площадью 115 квадратных метров. 
  • Кроме того, семья судьи владеет недвижимым имуществом в Москве, на улице Летчика Бабушкина. Владельцами половины квартиры общей площадью 72 квадратных метра являются жена судьи Елена Василенко и дочь Юлия Василенко. Журналисты отмечали, что собственность на эту квартиру жена и дочь судьи оформили по паспортам гражданок РФ.
  • Также журналисты-расследователи получили данные, что суммарно с начала оккупации судья Василенко 25 раз посетил Крым и провел на полуострове не менее 206 дней.

Темы: судРосcиянедвижимостьНАБУ
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